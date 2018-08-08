حادث مرور خطير بورقلة
المعلومات الأولية تقول إنقلاب حافلة للنقل المسافرين اليوم الأربعاء بورقلة، ،الاخبار تتحد ث عن وفاة شخص وجرح 10 آخرين حصيلة آولية. للاشارة الحافلة تعمل على طول الخط الداب؛ بين الدبداب وادي سوف، فيما تم تحديد مكان وقوع الحادث بالمدينة الجديدة حاسي مسعود. المصابين تم نقلهم على جناح السرعة الى مستشفىحسين آيت أحمد بحاسي مسعود.
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