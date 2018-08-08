

حادث مرور خطير بورقلة المعلومات الأولية تقول إنقلاب حافلة للنقل المسافرين اليوم الأربعاء بورقلة، ،الاخبار تتحد ث عن وفاة شخص وجرح 10 آخرين حصيلة آولية. للاشارة الحافلة تعمل



تاج : مرحلة مناشدة الرئيس إنتهت تفكيرونا في حملة إنتخابية قال رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، إن أحزاب الموالاة قد تجاوزت مرحلة دعوة ومناشدة الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة، ودخلت في حملة إنتخابية. وأعلن، عمار



حجار: 69 بالمائة من الناجحين في البكالوريا وجهو وفق رغبتهم الأولى أكدا، اليوم الثلاثاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن 96 بالمائة من الطلبة الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا تحصلو على أحد الرغبات الأربعة التي اختاروها.



استعمال القدرات الإنتاجية لم تتجاوز 75% خلال الثلاثي الأول لـ 2018 أغلبية الشركات الصناعية لم تستغل قدراتها الإنتاجية خلال الثلاثي الأول للعام الجاري سوى بنسبة 75 %، حسب تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصاء. وحسب رأي رؤساء



حنون تفتح النار على معارضي التظاهرات الثقافية أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال ،لويزة حنون ،أمس، أن حزب العمال سيفصل في مبادرة حركة مجتمع السلم "حمس" نهاية أوت الجاري، هذا وهاجمت حنون المطالبين



سالمي: السماسرة يلهبون أسعار الأضاحي · 15000 دج معدل الفرق بين أسعار الموالين والسماسرة كشف المكلّف بالإعلام على مستوى المكتب الوطني لفدرالية مربي المواشي، بوزيد سالمي، أن الموالين يوفرون هذه السنة



وزارة الصناعة تُطلق "حملة" لجمع جلود أضاحي العيد · نسعى لجمع حوالي 800 ألف جلد من إجمالي ما يقارب 4 ملايين أضحية كشفت وزارة الصناعة والمناجم ،أمس، عن تشكيلها لجان ولائية تتكفل بجمع جلود



بن خلاف يستفسر عن سبب تجميد مستشفى 240 سرير بعين وسارة اعتبر النائب عن الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء ، لخضر بن خلاف، أمس، أن وضع القطاع الصحي بمنطقة عين وسارة بالجلفة "كارثي" ، منوها