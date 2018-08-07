تاج : مرحلة مناشدة الرئيس إنتهت تفكيرونا في حملة إنتخابية





قال رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، إن أحزاب الموالاة قد تجاوزت مرحلة دعوة ومناشدة الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة، ودخلت في حملة إنتخابية.

وأعلن، عمار غول، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، رفقة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، إن أحزاب الموالاة، قد شرعت في تشكيل لجنة وطنية للعمل المشترك للتخطيط المحكم للمستقبل، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وفي السياق، عبر رئيس “تاج” عن إعتزازه وفخره بالإنجازات التي حققها الرئيس بوتفليقة طيلة الـ 20 سنة التي قضاها في الحكم.

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