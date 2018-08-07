حجار: 69 بالمائة من الناجحين في البكالوريا وجهو وفق رغبتهم الأولى





أكدا، اليوم الثلاثاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن 96 بالمائة من الطلبة الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا تحصلو على أحد الرغبات الأربعة التي اختاروها.

وحسب الوزير حجار، فإن 69 بالمائة من الطلبة الجدد وجهو وفق رغبتهم الأولى، أي ما عدده 184 ألف طالب، فيما وجه 13 بالمائة من الطلبة وفق رغبتهم الثانية، أي 36 ألف و499 تلميذ. وقدم الوزير، بعض معدلات القبول في التخصصات الأكثر طلبا، حيث بلغ معدل القبول في تخصص الطب 15.97 بعدما كان 15.84 السنة الماضية، الصيدلة (15.43)، طب الأسنان (15.78)، المدرسة الوطنية متعددة التقنيات (15.84)، المعهد العالي للإعلام الآلي (16.74)، المدرسة العليا للأساتذة (15.67). وكشف حجار أن الطلبة بإمكانهم الإطلاع على نتائج التوجيه اليوم عبر الأرضية الرقمية

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