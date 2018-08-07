حنون تفتح النار على معارضي التظاهرات الثقافية





أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال ،لويزة حنون ،أمس، أن حزب العمال سيفصل في مبادرة حركة مجتمع السلم "حمس" نهاية أوت الجاري، هذا وهاجمت حنون المطالبين بإلغاء الحفلات الغنائية والمهرجانات الثقافية لتعويض ميزانيتها في التنمية، مؤكدة أنهم يرغبون بجعل الجزائر تعيش في العصور الوسطى، داعية السلطات إلى الضرب بيد من حديد في هذه القضية، في حين طالبتها بالعمل على خلق التنمية. ودعت حنون في ندوة صحفية خلال إجتماع المكتب السياسي للحزب بالعاصمة السلطة بالضرب بيد من حديد، كل من يعمل على إلغاء التظاهرات الثقافية، مؤكدة أن المطالبين بإلغاء الحفلات الغنائية والمهرجانات الثقافية لتعويض ميزانيتها في التنمية يرغبون بجعل الجزائر تعيش في العصور الوسطى. وفي خضم حديث عن ملف المبادرات تطرقت الأمينة العامة لحزب العمال إلى مبادرة التوافق الوطني التي تقودها حمس، حيث كشفت عن عرض هذه الأخيرة للقاء سيتم الفصل فيه نهاية أوت أو بداية شهر سبتمبر، منتقدة مبادرة "التوافق" ، معتبرة مفهوم التوافق الوطني في حد ذاته بمثابة "فخ" ، متسائلة "كيف يمكن لحزب وصل للسلطة أن يتفق مع حزب المعارضة حول طبيعة الانتخابات أو طبيعة النظام". هذا وبرأت لويزة حنون حملتها السياسية المتعلقة بمراسلة رئيس الجمهورية لكي ينشأ مجلس تأسيسي يعوض المؤسسات القائمة من خانة المبادرات السياسية الموجودة في الساحة، مؤكدة أن قوام حملة حزب العمال هو الشعب الجزائري الذي تأثر تأثرا إيجابيا بالخرجات الميدانية التي قام بها مناضلو حزب العمال في العديد من مناطق الوطن، موضحة:" المئات الآلاف من المواطنين ساروا إيجابيا مع حملتنا السياسية، فسوق أهراس وقالمة شهدت تجاوبا لا نظير له، ونحن مستمرون فيها"، كما رفضت ولوج الجزائر في أي مرحلة انتقالية. وفي تعليقها حول مختلف المبادرات التي عرفتها الساحة السياسية، قالت حنون أن حزبها لا يتدخل في شؤون الأحزاب الأخرى ويحترم ذلك إلا أن "كثرة المبادرات تقضي -كما أشارت- على المبادرة و أصبحنا كأننا في معرض سنوي للمبادرات".

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