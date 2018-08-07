سالمي: السماسرة يلهبون أسعار الأضاحي





· 15000 دج معدل الفرق بين أسعار الموالين والسماسرة

كشف المكلّف بالإعلام على مستوى المكتب الوطني لفدرالية مربي المواشي، بوزيد سالمي، أن الموالين يوفرون هذه السنة أكثر من 5 مليون رأس، مبديا تخوفه من عدم بيع 60 بالمائة منه في أسواق المدن الكبرى، التي تشهد التهابا كبيرا بسبب مضاربة السماسرة الذين يحكمون قبضتهم على نقاط البيع. وقال سالمي خلال ندوة صحفية جمعته مع رئيس اتحاد التجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، إن معدل فرق السعر بين مناطق تربية المواشي، ونقاط البيع الموزعة عبر الولايات الكبرى بما فيها العاصمة تتراوح ما بين 8000 و15000 دج، مرجعا السبب لسماسرة المواشي، مشيرا أن "هامش ربحهم يتجاوز 3 أضعاف هامش ربح المربين"، منتقدا السياسة التي انتهجتها وزارة الفلاحة هذه السنة في تنظيم نقاط البيع. وتساءل بوزيد سالمي ".. كيف لوزارة الفلاحة ألاّ تعلم الموالين بنقاط البيع النظامية في الولايات 15 يوما فقط قبل عيد الأضحى"، مؤكدا أن سعر الأضحية في أسواق مناطق تربية المواشي تبدأ من 35 ألف دينار جزائري فما فوق.

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