الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
07/08/2018 11:38:00

وزارة الصناعة تُطلق "حملة" لجمع جلود أضاحي العيد


  • ·      نسعى لجمع حوالي 800 ألف جلد من إجمالي ما يقارب 4 ملايين أضحية

كشفت وزارة الصناعة والمناجم ،أمس، عن تشكيلها لجان ولائية تتكفل بجمع جلود أضاحي العيد، من خلال "حملة لجمع جلود الأغنام والأبقار يوم عيد الأضحى والتي تندرج في إطار جهودها لتثمين شعبة الجلود التي تم تحديدها ضمن الشعب ذات الإمكانات التصديرية العالية، مؤكدة أنها تهدف من خلال هذه التجربة الأولى إلى جمع حوالي 800 ألف جلد من إجمالي ما يقارب 4 ملايين أضحية. وكشفت وزارة الصناعة في بيان لها إضطلعت عليه "الاتحاد"  أنه "لضمان السير الحسن لهذه العملية سيتم تهيئة مواقع مخصصة لذبح الأضاحي وتخزين الجلود في كل من هذه الولايات بالإضافة إلى المذابح التي سيتم تجنيدها خلال يومي العيد"، مشيرة أنه "نظرا لطابع المنفعة العامة التي تكتسيها هذه الحملة فقد تم إشراك العديد من القطاعات لضمان نجاح الأنشطة المتعلقة بهذه العملية". وقالت الوزارة إن هذه الحملة التي أطلقتها والمتعلقة بجمع جلود أضاحي العيد ووضعها تحت تصرف المدابغ من أجل تثمنها واستغلالها في صناعة الجلود"ـ مشيرة انه "تم اختيار 6 ولايات نموذجية للطبعة الأولى من هذه الحملة التي سيتم تمديدها ابتداء من السنة المقبلة عبر باقي ولايات الوطن ويتعلق الآمر بكل من الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، سطيف، جيجل وباتنة"، وأضافت:"..العملية تتعلق بكل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمران، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد، وزارة التجارة، وزارة البيئة والطاقات المتجددة،وزارة الاتصال ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، كل في مجال تخصصها، إلى جانب جمعية الدباغين والأزياء الجزائريين وجمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدني كلجان الأحياء، جمعيات...". وأشارت الجهة ذاتها إلى إنه "تم إنشاء لجان ولائية من طرف الولاة يشرف عليها مدراء الصناعة والمناجم والتي شرعت في التحضير لهذه الحملة من خلال تحديد أماكن جمع وتخزين الجلود"، موضحة أنه "لجمع أكبر عدد من الجلود فان إشراك المواطن يعد أمرا أساسيا بل حتى أنه يعد عاملا أساسيا لإنجاح العملية كلها "، كاشفة أن "السير الحسن للحملة يعتمد بشكل كبير على تحسيس المواطنين بالأهمية التي يمكن أن يلعبوها في تعزيز اقتصاد بلادهم وحماية بيئتهم"، وأضافت:" .سيتم إطلاق حملات تحسيسية وتوعية على المستوى المحلي لتحقيق الأهداف المسطرة اعتمادا على الاتصال الجواري على المستوى المحلي،نشر الملصقات على مستوى البلديات والمساجد، الرسائل القصيرة إضافة إلى الإعلانات عبر الإذاعة والتلفزيون". 

خديجة قدوار

عدد القراءات 24 مرة | قراءات اليوم 24 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

استعمال القدرات الإنتاجية لم تتجاوز 75% خلال الثلاثي الأول لـ 2018

أغلبية الشركات الصناعية لم تستغل قدراتها الإنتاجية خلال الثلاثي الأول للعام الجاري سوى بنسبة 75 %، حسب تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصاء. وحسب رأي رؤساء
image

مهرجان جميلة العربي بسطيف: "موك صايب" و "الشاب عراس" يمتعان الجمهور في السهرة الثالثة للتظاهرة

أمتع الفنانان "موك صايب" و "الشاب عراس" ليلة  أول أمس، جمهورهما بأحلى أغانيهما بمناسبة السهرة الثالثة من فعاليات  الطبعة الـ 14 من مهرجان جميلة العربي
image

حنون تفتح النار على معارضي التظاهرات الثقافية

 أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال ،لويزة حنون ،أمس، أن حزب العمال سيفصل في مبادرة حركة مجتمع السلم "حمس" نهاية أوت الجاري، هذا وهاجمت حنون المطالبين
image

سالمي: السماسرة يلهبون أسعار الأضاحي

·      15000 دج معدل الفرق بين أسعار الموالين والسماسرة كشف المكلّف بالإعلام على مستوى المكتب الوطني لفدرالية مربي المواشي، بوزيد سالمي، أن الموالين يوفرون هذه السنة
image

وزارة الصناعة تُطلق "حملة" لجمع جلود أضاحي العيد

·      نسعى لجمع حوالي 800 ألف جلد من إجمالي ما يقارب 4 ملايين أضحية كشفت وزارة الصناعة والمناجم ،أمس، عن تشكيلها لجان ولائية تتكفل بجمع جلود
image

بن خلاف يستفسر عن سبب تجميد مستشفى 240 سرير بعين وسارة

اعتبر النائب عن الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء ، لخضر بن خلاف، أمس، أن وضع القطاع الصحي بمنطقة عين وسارة بالجلفة "كارثي" ، منوها
image

عريبي: من حق بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة

أكد النائب عن الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء، حسن عريبي، أنه من حق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة. وأوضح عريبي في حوار
image

وزارة الفلاحة تتدخل لخفض أسعار الأضاحي

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فتح نقاط بيع الأضاحي عبر الولايات قبل نهاية الأسبوع، كما اتخذت عديد الإجراءات والتدابير للتحضير الجيد لعيد الأضحى
image

كشف وتدمير مخبأ يحوي قنبلة تقليدية الصنع بعين الدفلى

 كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 06 أوت 2018، بعين الدفلى ، مخبأ يحوي قنبلة (01) تقليدية الصنع ومواد غذائية وأغراض أخرى. وفي إطار محاربة الجريمة
image

إحصاء أكثر من 174 ألف مؤسسة ذات الشخص معنوي مزودة برقم التعريف الإحصائي

 بلغ عدد المؤسسات ذات الشخص المعنوي المزودة برقم التعريف الإحصائي 174.786 مؤسسة و ذلك الى غاية 31 ديسمبر 2017 ، حسبما علمت لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
قيم هذا المقال
0