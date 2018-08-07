عريبي: من حق بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة





أكد النائب عن الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء، حسن عريبي، أنه من حق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة. وأوضح عريبي في حوار له مع موقع إخباري، أنه لا يوجد ما يمنع بوتفليقة في التوجه نحو عهدة جديدة لأن الدستور يكفل له ذلك، مؤكدا في قوله:" ..من يمنعه مادام الدستور يمنح له ذلك!؟”. وعلى صعيد آخر قال عريبي- وفقا لذات المصادر الاعلامية- إن المبادرات الأخيرة التي تقوم بها الأحزاب السياسية في البلاد".. مجرد ترسيخ للرداءة واستهلاك للكلام الفارغ". كما كشف عريبي عن علاقته بالجنرال المتقاعد “توفيق مدين”، أنها كانت علاقة من أجل الوطن ولا شيء سوى الوطن.

عدد القراءات 22 مرة | قراءات اليوم 22 مرة