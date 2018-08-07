الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
07/08/2018 11:23:00

كشف وتدمير مخبأ يحوي قنبلة تقليدية الصنع بعين الدفلى


 كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 06 أوت 2018، بعين الدفلى ، مخبأ يحوي قنبلة (01) تقليدية الصنع ومواد غذائية وأغراض أخرىوفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار ، تسعة (09) مولدات كهربائية وخمس (05) مطارق ضاغطة، كما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي، بالوادي ، مهربا (01) كان على متن شاحنة مُحملة بـ(20) قنطارا من مادة التبغ، في حين ضبط حراس السواحل (29.25) كيلوغرام من الكيف المعالج بوهران ، كما أوقف عناصر الدرك الوطني بمعسكر ، مهربا (01) بحوزته (326) وحدة من مختلف المشروبات. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بوهران/ن ، محاولات هجرة غير شرعية لـ(22) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقف حراس الحدود بتلمسان (16) مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة.

عدد القراءات 14 مرة | قراءات اليوم 14 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

استعمال القدرات الإنتاجية لم تتجاوز 75% خلال الثلاثي الأول لـ 2018

أغلبية الشركات الصناعية لم تستغل قدراتها الإنتاجية خلال الثلاثي الأول للعام الجاري سوى بنسبة 75 %، حسب تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصاء. وحسب رأي رؤساء
image

مهرجان جميلة العربي بسطيف: "موك صايب" و "الشاب عراس" يمتعان الجمهور في السهرة الثالثة للتظاهرة

أمتع الفنانان "موك صايب" و "الشاب عراس" ليلة  أول أمس، جمهورهما بأحلى أغانيهما بمناسبة السهرة الثالثة من فعاليات  الطبعة الـ 14 من مهرجان جميلة العربي
image

حنون تفتح النار على معارضي التظاهرات الثقافية

 أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال ،لويزة حنون ،أمس، أن حزب العمال سيفصل في مبادرة حركة مجتمع السلم "حمس" نهاية أوت الجاري، هذا وهاجمت حنون المطالبين
image

سالمي: السماسرة يلهبون أسعار الأضاحي

·      15000 دج معدل الفرق بين أسعار الموالين والسماسرة كشف المكلّف بالإعلام على مستوى المكتب الوطني لفدرالية مربي المواشي، بوزيد سالمي، أن الموالين يوفرون هذه السنة
image

وزارة الصناعة تُطلق "حملة" لجمع جلود أضاحي العيد

·      نسعى لجمع حوالي 800 ألف جلد من إجمالي ما يقارب 4 ملايين أضحية كشفت وزارة الصناعة والمناجم ،أمس، عن تشكيلها لجان ولائية تتكفل بجمع جلود
image

بن خلاف يستفسر عن سبب تجميد مستشفى 240 سرير بعين وسارة

اعتبر النائب عن الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء ، لخضر بن خلاف، أمس، أن وضع القطاع الصحي بمنطقة عين وسارة بالجلفة "كارثي" ، منوها
image

عريبي: من حق بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة

أكد النائب عن الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء، حسن عريبي، أنه من حق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة. وأوضح عريبي في حوار
image

وزارة الفلاحة تتدخل لخفض أسعار الأضاحي

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فتح نقاط بيع الأضاحي عبر الولايات قبل نهاية الأسبوع، كما اتخذت عديد الإجراءات والتدابير للتحضير الجيد لعيد الأضحى
image

كشف وتدمير مخبأ يحوي قنبلة تقليدية الصنع بعين الدفلى

 كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 06 أوت 2018، بعين الدفلى ، مخبأ يحوي قنبلة (01) تقليدية الصنع ومواد غذائية وأغراض أخرى. وفي إطار محاربة الجريمة
image

إحصاء أكثر من 174 ألف مؤسسة ذات الشخص معنوي مزودة برقم التعريف الإحصائي

 بلغ عدد المؤسسات ذات الشخص المعنوي المزودة برقم التعريف الإحصائي 174.786 مؤسسة و ذلك الى غاية 31 ديسمبر 2017 ، حسبما علمت لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
قيم هذا المقال
0