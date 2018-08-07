كشف وتدمير مخبأ يحوي قنبلة تقليدية الصنع بعين الدفلى





كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 06 أوت 2018، بعين الدفلى ، مخبأ يحوي قنبلة (01) تقليدية الصنع ومواد غذائية وأغراض أخرى. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار ، تسعة (09) مولدات كهربائية وخمس (05) مطارق ضاغطة، كما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي، بالوادي ، مهربا (01) كان على متن شاحنة مُحملة بـ(20) قنطارا من مادة التبغ، في حين ضبط حراس السواحل (29.25) كيلوغرام من الكيف المعالج بوهران ، كما أوقف عناصر الدرك الوطني بمعسكر ، مهربا (01) بحوزته (326) وحدة من مختلف المشروبات. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بوهران/ن ، محاولات هجرة غير شرعية لـ(22) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقف حراس الحدود بتلمسان (16) مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة.

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