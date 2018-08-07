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07/08/2018 11:20:00

إحصاء أكثر من 174 ألف مؤسسة ذات الشخص معنوي مزودة برقم التعريف الإحصائي


 بلغ عدد المؤسسات ذات الشخص المعنوي المزودة برقم التعريف الإحصائي 174.786 مؤسسة و ذلك الى غاية 31 ديسمبر 2017 ، حسبما علمت لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وحسب ذات المصدر، فإن عدد المؤسسات المزودة برقم التعريف الإحصائي سجل ارتفاع  طفيف بنحو 12.800 مؤسسة ما يمثل ارتفاع قدر بـ 8 بالمائة مقارنة بالعدد المسجل  حتى 31 ديسمبر 2016. وبلغ عدد المؤسسات التي تم استحداثها خلال سنة 2017  بـ 9.791  مؤسسة بارتفاع قدره  269 مؤسسة ( +3 بالمائة) مقارنة بسنة 2016. وبخصوص التسجيل في المدونة الوطنية للمؤسسات خلال السداسي الاول من سنة 2017 فقد تم احصاء 5.452 مؤسسة بينما تم تسجيل 4.339 مؤسسة أخرى لأول مرة خلال  السداسي الثاني من نفس السنة بانخفاض قدر بـ 41ر20 بالمائة مقارنة بالسداسي  الأول من سنة 2017. وفيما يتعلق بالشطب من المدونة الوطنية للمؤسسات فقد تم تسجيل شطب 2.244 مؤسسة خلال السداسي الأول و 2.315 مؤسسة خلال السداسي الثاني من سنة 2017.   وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فان 4.559 مؤسسة تم شطبها خلال سنة 2017 بارتفاع قدر بـ 83 مؤسسة (+85ر1 بالمائة) مقارنة بسنة 2016.

 

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إحصاء أكثر من 174 ألف مؤسسة ذات الشخص معنوي مزودة برقم التعريف الإحصائي

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