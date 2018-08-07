أشبال الأمة: أول دفعة إناث تجتاز البكالوريا في 2019





يُنتظر أن تشهد مدرسة أشبال الأمة الشهيد حمود زميط بالبليدة اجتياز أول دفعة من الإناث على مستوى مدارس اشبال الأمة لشهادة البكالوريا دورة جوان 2019 مكونة من قرابة 60 شبلة حسبما ذكره قائد هذه المدرسة العقيد مومن السعيد. وقال العقيد مومن السعيد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش انتهاء مسابقة القبول في مدارس اشبال الأمة الخاصة بالسنة الدراسية 2018/2019 إن هذه الأخيرة ستعرف ولأول مرة على مستوى مدارس اشبال الأمة المتواجدة على المستوى الوطني اجتياز قرابة 60 شبلة لشهادة البكالوريا علما أن في الدفعات السابقة كان هذا الامتحان يقتصر على الأشبال الذكور فقط. وقال ذات المتحدث إن هذه الدفعة الأولى من الإناث ستدرس لدى الدخول المدرسي المقبل في السنة الثالثة ثانوي على مستوى مدرسة اشبال الأمة بالبليدة التابعة للناحية العسكرية الأولى. وأكد العقيد مومن انه تم اتخاذ جميع الإجراءات طبقا لتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي فيما يخص التكفل والتعليم المقدم للأشبال والشبلات حتى يكون النجاح في مستوى تطلعات القيادة الرشيدة لافتا الى أن هذه الدفعة من الإناث ستليها دفعات أخرى في السنوات المقبلة عبر مدارس أشبال الأمة. من جهة أخرى أشارت الرائد ليلى حسان رئيسة خلية الإيصال والإعلام والتوجيه بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة ان مسابقات القبول في مدارس اشبال الأمة الخاصة بالسنة الدراسية 2018 / 2019 جرت في أجواء تنظيمية جد حسنة اتسمت بالاستقبال الجيد للتلاميذ المترشحين للطورين المتوسط والثانوي . وأضافت أن التلاميذ تحلوا بحماس كبير للدخول لإحدى مدارس اشبال الأمة والحصول على شرف الانخراط في المؤسسة العسكرية مضيفة أن اولياءهم الذين رافقوهم شجعوهم كثيرا ودعموهم لخوض مسابقة نيل لقب شبل او شبلة . وكانت مسابقة الدخول لمدارس اشبال الأمة لناحية الوسط قد انطلقت في 28 جويلية الفارط بالبليدة وشملت الطورين المتوسط والثانوي واختتمت الاحد. وجرت هذه المسابقة على ثلاث مراحل الأولى للمترشحين الحاصلين على شهادة التعليم الابتدائي والثانية للحاصلين على شهادة التعليم الأساسي من الذكور والثالثة للمتحصلين على شهادة التعليم الأساسي من الإناث. وشملت المسابقة إجراء الفحص الطبي وفق معايير محددة من طرف المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية ليوجه المقبولين لإجراء اختبار تجريبي للياقة البدنية ثم المسابقة الكتابية في عدد من المواد التعليمية. وبلغ عدد المترشحين للطور المتوسط لناحية الوسط 595 مترشح سيتم توجيه المقبولين منهم لإحدى المدارس السبعة للطور المتوسط المتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن. أما فيما يتعلق بعدد المترشحين المقبولين لإجراء عملية الانتقاء بمدرسة اشبال الأمة بالبليدة للطور الثانوي فقد قدّر ب301 ذكور و380 إناث فيما يبلغ عدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة 333 مقعد بيداغوجي من بينها 100 مقعد مخصّص للإناث وفقا للرائد ليلى حسان.





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