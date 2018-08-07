الجمارك تشيد بمصالح الشرطة
أشاد المدير العام للجمارك الجزائرية، فاروق باحميد، ب"المستوى الفعال" للتنسيق العملياتي مع مصالح الشرطة، وهذا على اثر العملية النوعية بالمركز الحدودي بتبسة والتي سمحت بحجز أزيد من مليوني أورو كانت بحوزة شخص حاول تهريبها عبر المركز الحدودي البري بطيطة (تبسة) مطلع الشهر الجاري. جاء ذلك في رسالة تلقاها المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، ومن خلاله إلى كل قوات الشرطة عبر تراب الوطن، أعرب له فيها المدير العام للجمارك الجزائرية عن "خالص تشكراته وامتنانه العميقين الى مصالح الأمن الوطني". ونوه المدير العام للجمارك الجزائرية ب "روح الشراكة والتعاون الأمني العملياتي الفعال بين مختلف الأجهزة الامنية"، مبديا "الاستعداد التام لمصالحه لتكثيف الجهود وتعزيز التنسيق على أحسن وجه خدمة لأمن المواطن وحماية الممتلكات". وكان المدير العام للأمن الوطني قد أشاد بدوره ب"الشراكة الفعالة" بين مختلف المصالح الأمنية، معتبرا إياها "الحصن المنيع" لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.
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