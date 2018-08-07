

إحصاء أكثر من 174 ألف مؤسسة ذات الشخص معنوي مزودة برقم التعريف الإحصائي بلغ عدد المؤسسات ذات الشخص المعنوي المزودة برقم التعريف الإحصائي 174.786 مؤسسة و ذلك الى غاية 31 ديسمبر 2017 ، حسبما علمت لدى الديوان الوطني للإحصائيات.



تاج ينضـــــــــــــــــــم لدعــــــــاة الاستمراريـــــــــــــــــــــة · أويحيى: ''أغلبية الأحزاب تدعم العهدة خامسة للرئيس بوتفليقة'' أكد، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن الأيام المقبلة ستعرف إلتحاق ركب كبير من



أشبال الأمة: أول دفعة إناث تجتاز البكالوريا في 2019 يُنتظر أن تشهد مدرسة أشبال الأمة الشهيد حمود زميط بالبليدة اجتياز أول دفعة من الإناث على مستوى مدارس اشبال الأمة لشهادة البكالوريا دورة جوان 2019



الجمارك تشيد بمصالح الشرطة أشاد المدير العام للجمارك الجزائرية، فاروق باحميد، ب"المستوى الفعال" للتنسيق العملياتي مع مصالح الشرطة، وهذا على اثر العملية النوعية بالمركز الحدودي بتبسة والتي سمحت بحجز أزيد من



المدير العام لمجمع سيفيتال - : ''خروج المعـــــــــــــــــــــــــــدات من ميناء سكيكدة كان بطريقة رسميـــــــــــة '' رد سعيد بنيكان المدير العام التنفيذي لمجمع سيفيتال، على التعليمة التي وجهها جلول عاشور، الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (Serport)، إلى مدراء الموانئ والقاضية



السعودية تطرد السفير الكندي لديها وتستدعي سفيرها في أوتاوا أصدرت الرياض بيانا أدانت فيه التصريحات الأخيرة الصادرة عن كندا حول نشطاء المجتمع المدني في المملكة، وأعلنت أن سفير كندا لديها شخص غير مرغوب فيه



لجنة وزارية مشتركة لمعاينة الأوضاع عقب الفيضانات بعين قزام حلت، صباح اليوم الإثنين، بالمقاطعة الإدارية عين قزام (420 كلم أقصى جنوب تمنراست)، لجنة وزارية مشتركة لمعاينة الأوضاع عقب التقلبات المناخية التي اجتاحت المنطقة خلال



وزارة الفلاحة تتخذ اجراءات وقائية تحسبا عيد الأضحى أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فتح نقاط بيع الأضاحي عبر الولايات قبل نهاية الأسبوع، كما اتخذت عديد الإجراءات والتدابير للتحضير الجيد لعيد الأضحى حتى



وزراء إسرائيليون: لا هدنة مع حماس دون إعادة جثث جنودنا المقاومة الفلسطينية تحتجز منذ 2014، 4 إسرائيليين، بينهم جنديان، لم يعرف حتى الآن مصيرهما، أكد وزراء إسرائيليون، امس الأحد، أن أي هدنة ستعقد مع حركة