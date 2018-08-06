لجنة وزارية مشتركة لمعاينة الأوضاع عقب الفيضانات بعين قزام





حلت، صباح اليوم الإثنين، بالمقاطعة الإدارية عين قزام (420 كلم أقصى جنوب تمنراست)، لجنة وزارية مشتركة لمعاينة الأوضاع عقب التقلبات المناخية التي اجتاحت المنطقة خلال الأيام الأخيرة. وكانت مياه الأمطار المتساقطة على منطقة عين قزام الحدودية قد غمرت سكنات تقع بأحياء ”كنتة” و ”600 سكن” و”الريفي”

وتتشكل هذه اللجنة المشتركة من مسؤولين مركزيين من وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والموارد المائية والنقل والأشغال العمومية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والسكن والعمران والمدينة. وستقوم اللجنة الوزارية المشتركة التي ترافقها السلطات الولائية والمنتخبين المحليين بمعاينة الأوضاع عقب التقلبات المناخية الأخيرة . وتقرر إيفاد لجنة وزارية مشتركة بالتنسيق مع القطاعات المعنية إلى ولاية تمنراست إثر تلك الإضطرابات الجوية بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي.

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