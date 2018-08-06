وزارة الفلاحة تتخذ اجراءات وقائية تحسبا عيد الأضحى





أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فتح نقاط بيع الأضاحي عبر الولايات قبل نهاية الأسبوع، كما اتخذت عديد الإجراءات والتدابير للتحضير الجيد لعيد الأضحى حتى يتم في أحسن الظروف.

وأبرز مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة خالد بارة، في تصريح للإذاعية الوطنية، اليوم الإثنين، إنه من بين هذه الإجراءات ، إرفاق الماشية بشهادة صحية من نقطة الانطلاق إلى نقطة البيع إلى جانب تجنيد كل الاطباء البياطرة على مستوى نقاط البيع وكذا على مستوى المذابح يوم العيد. وفي إطار هذه التحضيرات، تم إعادة تطبيق إجراءات التي سميت بالعيد دون كيس تحت إشراف طبي وبيطري . وبشأن ربط البعض قضية الحمى القلاعية بارتفاع اسعار الاضاحي والمزايدات المسجلة بهذا الشأن أكد ذات المتحدث أن هذه المسألة تعود كل سنة وأن الوضع مستقر ومتحكم فيه وعدد بؤر الحمى القلاعية محصور. وحسب وزارة الفلاحة فإن ثروة الاغنام على المستوى الوطني تعد 28 مليون رأس خروف وأكثر من 2 مليون رأس بقر و 5 ملايين رأس معزي تحظى باهتمام خاص من السلطات العمومية التي تعمل جاهدة لتحسين وتطوير قطاع اللحوم الحمراء.

وتأتي هذه الجهود من اجل زيادة العرض مقارنة بالطلب وكذا قصد توسيع الخيار للمستهلك وهذا ما سيؤثر حتما على الأسعار.





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