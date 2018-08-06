

لجنة وزارية مشتركة لمعاينة الأوضاع عقب الفيضانات بعين قزام حلت، صباح اليوم الإثنين، بالمقاطعة الإدارية عين قزام (420 كلم أقصى جنوب تمنراست)، لجنة وزارية مشتركة لمعاينة الأوضاع عقب التقلبات المناخية التي اجتاحت المنطقة خلال



وزارة الفلاحة تتخذ اجراءات وقائية تحسبا عيد الأضحى أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فتح نقاط بيع الأضاحي عبر الولايات قبل نهاية الأسبوع، كما اتخذت عديد الإجراءات والتدابير للتحضير الجيد لعيد الأضحى حتى



وزراء إسرائيليون: لا هدنة مع حماس دون إعادة جثث جنودنا المقاومة الفلسطينية تحتجز منذ 2014، 4 إسرائيليين، بينهم جنديان، لم يعرف حتى الآن مصيرهما، أكد وزراء إسرائيليون، امس الأحد، أن أي هدنة ستعقد مع حركة



فاتورة استيراد أجزاء تركيب وتجميع المركبات تفوق 1 مليار دولار سنة 2018 بلغت قيمة فاتورة الأجزاء و لواحق المستخدمة في الصناعات التركيبية للسيارات السياحية 32ر1 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2018 مقابل 3ر706 مليون دولار

زربية "جبال عمور" بالأغواط : الإبداع الحرفي منبع لتعايش ثقافي مشترك تختزل مضامين زربية "جبال عمور" ذات الصيت الواسع خصوصا في أوساط حرفيي الجهة الشمالية لولاية الأغواط, حضارات متعددة تجمع تفاصيل مشهد متجانس لتعايش ثقافي مشترك



كشف وتدمير أربع قنابل تقليدية الصنع بتيبازة في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 05 أوت 2018 بتيبازة ، أربع (04) قنابل تقليدية الصنع، فيما دمرت مفرزة أخرى مخبأ



جلسات فتوى بعد صلاة العشاء لتأمين الحجاج الجزائريين من المد الشيعي قررت لجنة الإفتاء التابعة لبعثة الحج الجزائرية تنظيم جلسات فتاوى مباشرة من فنادق مكة المكرمة وهذا كل ليلة بعد صلاة العشاء، تخصص للإجابة على تساؤلات



تراجع ورادات إيني الإيطالية من الغاز الجزائري بمليار متر مكعب تراجعت ورادات شركة “إيني” الايطالية من الغاز الجزائري بشكل لافت خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حيث تقلصت بأكثر من مليار متر مكعب، ما يعادل



التحالف الوطني الجمهوري يناشد بوتفليقة بالإستمرارية · ولد عباس: بوتفليقة هو مرشحنا في رئاسيات 2019 · ساحلي: الجزائر هي الوحيدة التي لم ينجح فيها الربيع العربي بفضل رئيسها ناشد حزب التحالف الوطني الجمهوري