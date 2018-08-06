كشف وتدمير أربع قنابل تقليدية الصنع بتيبازة
في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 05 أوت 2018 بتيبازة ، أربع (04) قنابل تقليدية الصنع، فيما دمرت مفرزة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية ببومرداس. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببسكرة ، مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ(16) قنطار من مادة التبغ، في حين ضبط حراس الحدود (94) كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان . كما أوقف عناصر الدرك الوطني شخصين بحوزتهما بندقيتي (02) صيد بتبسة . من جهة أخرى وإثر عملية بحث وإنقاذ، تمكن حرس السواحل من إنقاذ (21) شخصا كانوا عالقين قرب شاطئ اللوح بعنابة .
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