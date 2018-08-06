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06/08/2018 11:54:00

تراجع ورادات إيني الإيطالية من الغاز الجزائري بمليار متر مكعب


 تراجعت ورادات شركة “إيني” الايطالية من الغاز الجزائري بشكل لافت خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حيث تقلصت بأكثر من مليار متر مكعب، ما يعادل 13.5 بالمائة. وأظهرت بيانات الحصيلة المالية نصف السنوية للعملاق الطاقوي الايطالي أن وارداته من الغاز الجزائري قد تراجعت بنحو 13.5 بالمائة، في النصف الأول من 2018، مقارنة بذات الفترة من 2017. وبلغت كميات الغاز الجزائري المستوردة من طرف الشركة الايطالية نحو 6.48 مليار متر مكعب في 6 أشهر من 2018، مقابل 7.49 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع 1.01 مليار متر مكعب. وعموما فقد تراجعت الكميات المستوردة من طرف ذات الشركة من ممونيها الرئيسيين على غرار روسيا (- 0.57 مليار متر مكعب)، وليبيا (- 0.58 مليار متر مكعب)، بينما ارتفعت حصة قطر (+ 200 مليون متر مكعب)، لكن التراجع الأكبر كان من نصيب الجزائر (-1.01 مليار متر مكعب). وبالنظر إلى الأرقام ذاتها فإن الجزائر ما زالت بمثابة الممون الثاني لـ “إيني” بالغاز بما فيها الغاز الطبيعي المسال “جي.أن.أل” بعد روسيا، التي صدرت نحو 13.29 مليار متر مكعب في ستة أشهر، مقابل 6.48 مليار متر مكعب للجزائر. وكشف تقرير الحصيلة المالية نصف السنوية لـ “إيني” أن وارداتها الإجمالية من الغاز قد بلغت 35.96 مليار متر مكعب، بتراجع 1.52 مليار متر مكعب (- 4.1 بالمائة). وأرجع التقرير هذا التراجع إلى قيام شركة إيني بمزيد من عمليات الشراء للغاز القادم من اندونيسيا، إضافة إلى وفرة الإنتاج الناجم عن نشاطات المنبع لشركة إيني عبر العالم.

 

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