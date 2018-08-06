جاب الله يستقبل مقري في لقاء تشاوري





ينتظر أن تنظم جبهة العدالة والتنمية ،اليوم، لقاء تشاوري يجمع قيادتها بقيادة حركة مجتمع السلم، في إطار سلسلة القاءات التي يجريها رئيس "حمس" عبد الرزاق مقري مع الطبقة السياسية للتعرف بالمبادرة التي أطلقها مؤخرا " مبادرة التوافق الوطني". ويرأس الإجتماع التشاوري كلّ من عبد الله جاب الله، وعبد الرواق مقري، وقال حزب العدالة و التنمية في منشور عبر الموقع الرسمي للحزب إنه "..سيعقد اجتماع تشاوري بين قيادتي جبهة العدالة والتنمية وحركة حمس حول مبادرة هذه الأخيرة، يكون متبوعا بندوة صحفية وذلك يوم الاثنين 06 أوت 2018 في الساعة الثالثة مساء ( 15 سا )، بالمقر الوطني لجبهة العدالة والتنمية ببابا احسن بالجزائر العاصمة". وتتجه الجبهة لإعطاء موافقتها على مبادرة "حمس" حيث أظهرت تصريحات قياديين بها وجود موافقة مبدئية ، إضافة إلى موقف جاب الله الذي سيتحدد اليوم منها، وتؤكد مصادر من بيت الحزب أن هناك "توافق بين الحزبين" حول هذه المبادرة لا سيما في الشقين السياسي والاقتصادي.

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