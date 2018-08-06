"الأفافاس" يعقد جامعته الصيفية نهاية أوت ببجابة





تعقد جبهة القوى الإشتراكية "الأفافاس" خلال الفترة ما بين من 30 أوت إلى 01 سبتمبر المقبل ببجاية ببلدية سوق الاثنين وتستمر لمدة ثلاث، حيث ينتظر أن يناقش خلالها إطارات الحزب قضايا تنظيمية وسياسية. وأعلن المكلف بالإعلام في حزب جبهة القوى الاشتراكية يوغرطة عبو ،أمس، في تصريح له أن "اللجنة الوطنية التي نصبها السكرتير الأول للحزب محمد حاج جيلاني ستعمل على ضبط القائمة النهائية للأنشطة وأسماء المتدخلين في هذه الجامعة الصيفية التي يرتقب أن يحضرها إلى جانب إطارات ومناضلي الحزب ممثلون عن النقابات وجمعيات المجتمع المدني". وقال المسؤول ذاته إن "الأفافاس" قرر عقد جامعته الصيفية نهاية أوت والفاتح سبتمبر المقبلين بولاية بجاية التي سيشارك فيها طلبة و إطارات و نواب من البرلمان بغرفتيه إلى جانب أعضاء المجلس الوطني"، مبرزا أنها "ستخصص لمناقشة القضايا السياسية الراهنة مع تناول موضوع الإجماع الوطني والدخول الاجتماعي"، مشيرا أن "القائمون على الجامعة الصيفية سيتطرقون الى الوضعية السياسية والاقتصادية للبلاد وكذا رغبة الحزب في التنمية والتوعية والتكوين وتجنيد الشباب بالانخراط في الحزب"، مؤكدا أن "جبهة القوى الاشتراكية ستتطرق كذلك إلى مبادرة الإجماع الوطني" ، قائلا أن "الافافاس لا يزال مصرا على إجماع وطني تشارك فيه جميع الأطراف والفاعلين في الساحة السياسية". وأشار عبو أن "برنامج الجامعة الصيفية سيتضمن عقد ندوات تكوينية ونقاش حول دور المجتمع المدني في طرح بدائل ديمقراطية، بالإضافة إلى ورشات عمل ستناقش شتى قضايا الساعة"، مؤكدا أن "جدول أعمال هذا اللقاء يتضمن محاضرات وورشات عمل تتمحور حول والأفاق السياسية والدخول الاجتماعي" ، مشيرا أن "أبواب الحزب تبقى مفتوحة أمام كل من يريد هذا التوجه من أحزاب وشخصيات سياسية لكن في إطار التوافق الوطني"، معتبرا أنه "ستنظم خلال الجامعة الصيفية ورشات عمل حول عدة مواضيع تتعلق في مجملها بالشأن الاقتصادي والاجتماعي"، مؤكدا أنه "بعد الانتهاء من أشغال الجامعة الصيفية سنعمل على إعادة فتح مدرسة التكوين السياسي "علي مسيلي" بالمقر الوطني للافافاس"، قائلا أنها "ستكون فرصة للشباب ومناضلي الحزب لتحسين مستواهم عن طريق التوعية والتجنيد".

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