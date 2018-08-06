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06/08/2018 10:13:00

''حجار'' : ''الدولة وفرت كل الامكانيات لاستقبال الطلبة في أحسن ظروف''


أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أمس  بغليزان، أن الإمكانيات "الكبيرة" التي وفرتها الدولة لقطاع التعليم العالي و البحث العلمي بهذه الولاية ستسمح باستقبال الطلبة خلال الموسم الدراسي المقبل في "ظروف جيدة". وقال الوزير خلال معاينته لمشروع إنجاز إقامة جامعية بسعة 2.000 سرير بالمركز الجامعي أحمد زبانة لغليزان، ينتظر افتتاحها شهر سبتمبر المقبل، أن "الإمكانيات الكبيرة التي وفرتها الدولة من أجل إنجاز عدد معتبر من المقاعد البيداغوجية بمختلف معاهد المركز الجامعي ليصل عددها إلى قرابة 20 ألف مقعد وعدد كبير من الأسرة على مستوى الإقامات الجامعية سيبلغ مع الدخول الجامعي المقبل 8 ألاف سرير ستسمح باستقبال الطلبة بدون مشاكل وفي ظروف جيدة و مريحة". وأضاف أن الهياكل البيداغوجية والاجتماعية المنجزة بالمركز الجامعي بغليزان سمحت بتحقيق فائض، مما سيسمح للقائمين على هذه المؤسسة للتعليم العالي "بالعمل  في راحة تامة خلال عدة سنوات مقبلة حتى مع تواصل ارتفاع في عدد الطلبة على مستوى هذه المؤسسة الجامعية". وأبرز حجار خلال زيارته لمعرض بالمكتبة المركزية للمركز الجامعي أحمد زبانة، قدمت خلاله لمحة عن كل المعاهد التي يضمها هذا الأخير والتخصصات  المتوفرة للطلبة البالغ عددهم أزيد من 15 ألف طالب، أنه "على مؤسسات التعليم العالي الاندماج أكثر في سياسة الدولة لترقية الاقتصاد الوطني من خلال توفير  التكوين حسب التخصصات التي يطلبها سوق الشغل والمساهمة في مجهود البحث والتطوير لمختلف المواد والخدمات التي تقدمها المؤسسات الجزائرية". كما أشرف الوزير على تدشين مبنيين جديدين لمعهد علوم الطبيعة و الحياة و معهد العلوم و التكنولوجيا بسعة إجمالية قدرت ب 4 ألاف سرير كلف إنجازهما أزيد من  2ر2 مليار دج ويضمان العشرات من قاعات المحاضرات و المدرجات و قاعات الدروس و 153 مكتب للأساتذة و هياكل خدماتية أخرى. واين أيضا مشروع المركب الرياضي الجواري الجامعي الجاري إنجازه بتكلفة 383 مليون دج ويضم مسبح شبه أولمبي و قاعات للرياضة و ملعب لكرة القدم معشوشب اصطناعيا.

 

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''حجار'' : ''الدولة وفرت كل الامكانيات لاستقبال الطلبة في أحسن ظروف''

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