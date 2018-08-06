ضبط أكثر من ثمانبة قناطير من الكيف المعالج بإن أمناس





إثر دورية استطلاعية بإن أميناس، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية، يوم 05 أوت 2018، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـثمانية (08) قناطير و(15) كيلوغرام لتُضاف إلى الكمية الأخرى التي تم ضبطها صباح اليوم بمنطقة بني ونيف ببشار والمُقدرة بثلاثة (03) قناطير و(25) كيلوغرام من نفس المادة.

بذلك ترتفع حصيلة كميات الكيف المعالج التي تم ضبطها اليوم إلى (11) قنطارا و(40) كيلوغرام، لتضاف هذه النتائج إلى عديد العمليات التي مكنت من إحباط إدخال وترويج هذه السموم داخل التراب الوطني، وتؤكد مرة أخرى اليقظة المستمرة والاستعداد الدائم اللذين تتحلى بهما قوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على كافة الثغور.

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