ضبط 325 كيلوغرام من الكيف المعالج ببشار





في إطار محاربة الجريمة المنظمة وإثر دورية استطلاعية بمنطقة بني ونيف الحدودية بولاية بشار، ضبط حراس الحدود صباح اليوم 05 أوت 2018، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ(325) كيلوغرام، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بوهران، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (3990) قرص مهلوس.

وبعين قزام/ن.ع.6، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خمسة (05) مهربين وضبطت معدات تفجير وخمس (05) مطارق ضغط وثلاثة (03) أجهزة للكشف عن المعادن ومولدين (02) كهربائيين، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بباتنة وسطيف/ن.ع.5، سبعة (07) أشخاص بحوزتهم تسع (09) بنادق صيد. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بالأرهاط بتيبازة، محاولة هجرة غير شرعية لـ(15) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، فيما تم توقيف (14) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.

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