3 إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست
في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للجهود النوعية والحثيثة لقوات الجيش الوطني الشعبي الهادفة لبسط الأمن والسكينة عبر مختلف أنحاء البلاد، سّلم ثلاثة (03) إرهابيين أنفسهم، صباح اليوم 05 أوت 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بكل من:
- "نواري عيسى"، المدعو"أبو علي"، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2012 ؛
- "زعطوط مراد "، المدعو"أبو المعتصم"، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2012 ؛
- "بليدي سمير"، المدعو"أبو يوسف"، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2012.
الإرهابيون كان بحوزتهم ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.
تأتي هذه النتائج الإيجابية والحاسمة لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي لتؤكد دوما على عزم وإصرار قواتنا على القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا.
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