

"السلطة الخامسة"…كتاب يرصد الاتجاهات الجديدة فى الإعلام المعاصر صدر عن دار الزمان، كتاب بعنوان "السلطة الخامسة" تحت عنوان فرعى "نبض الحياة فى القرية العالمية" للكاتب الدكتور جودت هوشيار، والذى يتناول فيه الاتجاهات الجديدة



تراجع كبير في أسعار السيارات المستعملة لايزال سوق “تيجلابين” للسيارات المستعملة، يشهد تراجعا كبيرا في مستوى البيع والشراء، وفيما شهدت السوق امس 4 أوت، دخولا لافتا للسيارات مقارنة بالأسابيع الماضية، لاتزال



المركزية النقابية تسلم لائحة المهن الشاقة للحكومة في سبتمبر قال عضو لجنة دراسة قائمة المهن الشاقة بالمركزية النقابية ورئيس الفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، عمار تاقجوت، إن القائمة النهائية لأصحاب المهن الشاقة المعنيين بالاستفادة



المركزية النقابية تسلم لائحة المهن الشاقة للحكومة في سبتمبر قال عضو لجنة دراسة قائمة المهن الشاقة بالمركزية النقابية ورئيس الفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، عمار تاقجوت، إن القائمة النهائية لأصحاب المهن الشاقة المعنيين بالاستفادة



تسوية وضعية المواطنين المولودين صف 2008 اتجاه الخدمة الوطنية تُعلم مديرية الخدمة الوطنية المواطنين التابعين لصف 2008 (المولودين بين الفاتح جانفي 1988 و31 ديسمبر 1988) والتابعين للصفوف من 2009 إلى 2013 (المولودين بين



ضبط 325 كيلوغرام من الكيف المعالج ببشار في إطار محاربة الجريمة المنظمة وإثر دورية استطلاعية بمنطقة بني ونيف الحدودية بولاية بشار، ضبط حراس الحدود صباح اليوم 05 أوت 2018، كمية ضخمة من



3 إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للجهود النوعية والحثيثة لقوات الجيش الوطني الشعبي الهادفة لبسط الأمن والسكينة عبر مختلف أنحاء البلاد، سّلم ثلاثة (03) إرهابيين أنفسهم،



بمناسبة عيد الأضحى : 7 ملايين منحة لعمال «نفطال» سيستفيد عمال الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية «نفطال»، من منحة تقدر بـ7 ملايين سنتيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بعد أن كانت تمنح في السابق

ميهوبي'' : الثقـــــــــــافة في الجزائر قفزت قفزة نوعيـــــــــــــــــــــــة · ما شهدته ورقلة هو “تراكم مسبق وجد الفرصة لرفع المطالب” شدّد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، على أن الثقافة في الجزائر قفزت قفزة نوعية. خاصة بعد