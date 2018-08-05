بمناسبة عيد الأضحى : 7 ملايين منحة لعمال «نفطال»





سيستفيد عمال الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية «نفطال»، من منحة تقدر بـ7 ملايين سنتيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بعد أن كانت تمنح في السابق 6 ملايين و400 ألف سنتيم من كل سنة. وحسب التعليمة التي وجهتها الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية «نفطال» إلى جميع عمال الشركة، باستفادتهم من منحة سنوية تقدر بـ7 ملايين سنتيم، الخاصة بعيد الأضحى المبارك، بدل 6 ملايين و400 ألف سنتيم في السنوات الماضية. وحسب المعلومات فإن الشركة تعمل على توفير وتطوير الخدمات الاجتماعية لصالح عمال الشركة. وللتذكير، وفرت المديرية العامة للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية «نفطال»، إمكانية استفادة عمال ومتقاعدين الشركة من تخفيضات التأمين على سيارتهم تصل إلى 85 ٪. وأضافت التعليمة أن الاتفاقية المبرمة مع شركة CAAR صالحة إلى غاية 30 جوان 2021، كما ستمكن الاتفاقية استفادة جميع أفراد العائلة من التخفيضات. مؤكدة على ضرورة تقديم الوثائق اللازمة التي تثبت ملكية السيارة على غرار تقديم البطاقة الرمادية. كما نصت الاتفاقية، على ضرورة تقديم عقد محرر من طرف الموثق لأصحاب السيارات التي تم شراؤها ببطاقة المجاهد، ونسخة من شهادة العمل وشهادة التقاعد، بالإضافة إلى ذلك، ألا يفوق سن السيارة 15 سنة.

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