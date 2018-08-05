بدوي يقرر إيفاد لجنة وزارية مشتركة بالتنسيق مع القطاعات المعنية





لا تزال طائرة البوينغ “737-800” ذات الترقيم “7T-VJJ”، التي حولتها الجوية الجزائرية إلى طائرة شحن في ورشة تابعة لشركة “ستايكو” بالصين تثير الحدث.

وحسب تقرير لقائدة الطائرة الذي كلّف بنقلها من مطار جينان الصيني إلى الجزائر، فقد وقف المعني خلال رحلته على غياب نظام تجنب التصادم الجوي “TCAS” في الطائرة وهو نظام إنذار متكامل مع أنظمة أخرى في الطائرة، يتألف من أجهزة وبرامج تشكل معا العين الإلكترونية التي تساعد قائد الطائرة الذي لا يتمكن من مشاهدة وضع مرور الطائرات في محيط طائرته، حيث يعرض لقائد الطائرة مواقع الطائرات الأخرى وسرعتها على شاشة الرادار في محيط 60 كلم وضمن 2.7 كلم أعلى أو اسفل مسار طائرته، ويلتقط النظام إشارات الطائرات الأخرى ويحللها لتفادي إمكانية التصادم، مع عرض الحلول في شكل المرور واتخاذ القرار في خلال 25 ثانية. ورغم تأكيد قائد الطائرة في تقريره أنه عند معاينته للطائرة قبل يوم من رحلة العودة، كانت كل الأمور على مايرام، إلا أنه تفاجأ أثناء الرحلة بتنبيه من نظام الطائرة يشير لوجود خلل يتعلق بغياب نظام الـ “TCAS”، ما يطرح العديد من التساؤلات.وفي السياق، كشفت مصادر من داخل شركة الخطوط الجوية، بأن طائرة الشحن المتواجدة الآن على مستوى القاعدة الجوية بالدار البيضاء، والتي بلغت تكلفتها قرابة الـ 5 مليون دولار، سيكون أمامها الكثير من الوقت قبل أن تتمكن الجوية الجزائرية من استغلالها، فإضافة إلى النقاص المسجلة في التجهيز، فإن ملفها الإداري لم يجهز هو الآخر بعد.

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