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05/08/2018 11:20:00

فيضانات تمنراست : وفاه ثلاث أشخاص غرقا في بركة ماء, البحث جار عن آخر


قامت مصالح الحماية المدنية بانتشال جثث ثلاث أشخاص  غرقوا بإحدى البرك المائية مساء  يوم السبت بمنطقة تنغاكلي الواقعة على بعد  25 كم شمال شرق مدينة تمنراست, حسب ما علم من مسؤولي الحماية المدنية.

وحسب ما اكده مدير الحماية المدنية بالنيابة العقيد حمداني محمد بان الافراد  الثلاثة الذين تم انتشالهم من الماء هم شاب و فتاتين و قد تدخلت مصالح الحماية  المدنية بعين المكان وسجلت وفاة شاب، البالغ من العمر 22 سنة بعين المكان  بينما فارقت الفتاتين الحياه بعد وصولهما لمستشفى تمنراست و اللتان تبلغان من  العمر 19 و 17سنة. وحسب ذات المصدر فان حيثيات هذه الحادثة الأليمة تعود الى ان الفتاتين كانتا  ببركة المياه و فجأة ارتفع منسوب المياه بالبركة كونها تقع بمجرى واد اوتول  حين هرع الشاب لإنقاذهم و لم يتمكن من ذلك كما اكد ذات المصدر بان شاب اخر غرق بمنطقة تقرب 05 كم عن منطقة  تنغاكلي ببركة مائية و يتم حاليا البحث عنه و تم تسخير كل الوسائل الضرورية  للقيام بعملية البحث مع العلم ان منسوب المياه قد زاد وهو ما يصعب عملية  الانتشال. ويضيف ذات المصدر بان المنطقة تشهد تساقط امطار كثيرة و يجب على المواطنين ان  يتحلوا بالحذر و خاصة بمواقع عبور الاودية وعدم الذهاب الى البرك  المائية.

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