إصابة 16 جزائريا في حادث إنقلاب حافلة بتونس





أسفر حادث انقلاب حافلة سياحية جزائرية كان على متنها 45 شخصا في رحلة سياحية إلى جزيرة جربة وذلك على مستوى منطقة “القزقازية” التابعة لولاية سيدي بوزيد التونسية، عن إصابة 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

ونقلا عن اذاعة موزاييك التونسية، فقد تدخل اعوان المستشفى المحلي بمعتمدية المزونة والحماية المدنية بالجهة لنقل المصابين لتلقي الإسعافات والعلاج اللازمين بالمستشفى المحلي بالجهة. وحسب نفس المصدر فإنه تم توجيهه 8 مصابين من بينهم 3 حالات حرجة إلى المستشفى الجامعي بصفاقس على متن سيارات إسعاف المستشفى المحلي المزونة في انتظار وصول سيارات الإسعاف بالمكناسي والرقاب بطلب من المستشفى المحلي المزونة لنقل بقية المصابين.

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