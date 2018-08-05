جمعية حماية المستهلك تنظم حملة وطنية لمقاطعة الدجاج





تعرف أسعار اللحوم البيضاء ارتفاعا فاحشا حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 480 دج، ويأتي هذا تزامنا و موسم الاصطياف وكذا المناسبات العائلية والأفراح. وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي ، أن رفع الأسعار بما لا يتماشى مع الواقع والأسباب المذكورة أمر مرفوض والتي يتوجب من خلالها المربين والتجار خفض الأسعار إلى ما دون 380 دج للكلغ الواحد في أجل 48 ساعة كسعر تجزئة و إلا ستكون حملة مقاطعة منقطعة النظير"، مقترحا أن "يلجأ المستهلكون لمقاطعة منتوج الدجاج الذي يفوق سعر قيمته الفعلية حتى تنخفض الأسعار مجددا وتصبح في حدود المعقول". كما حذر زبدي من مقاطعة حقيقية وشاملة للدجاج من قبل الجزائريين خلال 48 ساعة القادمة نتيجة الارتفاع الفاحش الذي تعرفه أسعارها بالأسواق والتي قفزت إلى 480 دج" ، مؤكدا أن "النتائج التي أجرتها المنظمة أثبتت حقيقة أن هناك تلاعب حقيقي في الأسعار التي لا تحتكم إلى أي قانون" ، مشيرا أن "حملة مقاطعة شراء الدجاج ستتواصل إن استمرت أسعاره في الارتفاع"، وقال "صحيح أن ارتفاعه التدريجي هذه الأيام يقتضي من المواطنين أن يقوموا بمقاطعته"، مرجعا "السبب إلى غياب الرقابة إلى الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة التي أصبحت لا تقوم بدورها من خلال عدم تحكمها في حركية الأسعار والمضاربة التي تستهدف جيوب الجزائريين طيلة أيام السنة"، داعيا وزارة الفلاحة تفعيل دور الديوان الوطني للحوم البيضاء لتنظيم هذا الفرع وجعله تحت سيطرة الجهات المعنية لضمان التموين المستمر للسوق.

خ.ق

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