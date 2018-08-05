"الأمبيا" ينتقد "الأفلان" و"الأرندي"





انتقدت الحركة الشعبية الجزائرية الذي يقودها الوزير الأسبق عمارة بن يونس الدعوات التي أطلقتها أحزاب الموالاة بخصوص ترشح رئيس الجمهورية لعهدة خامسة، فيما لن تعلن “الأمبيا” موقفها من "الخامسة" إلى غاية إعلان الرئيس بوتفليقة لموقفه منها بصفة رسمية حسب ما جاء على لسان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الشيخ بربارة. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الأمبيا"، الشيخ بربارة، أمس، في تصريح لموقع إخباري جزائري إن الحزب لم يحسم موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة، مبرزا بأنه سيتم الإعلان عن الموقف الرسمي من الاستحقاق المنتظر ربيع 2019، خلال المجلس الوطني الذي سيعقده الحزب نهاية السنة الجارية. وبخصوص عدم إعلان حزب عمارة بن يونس إنضمامه لمبادرة الاستمرارية التي أعلن عنها حلفاءه من أحزاب الموالاة، اعتبر بربارة أن الدعوات التي أطلقتها أحزاب الموالاة ضغطا على الرئيس، حيث دعا إلى ضرورة احترام رغبته الشخصية وتركه يقرر الاستمرارية من عدمها، مؤكدا أن “الأمبيا” لن تعلن موقفها من العهدة الخامسة إلى غاية إعلان الرئيس بوتفليقة لموقفه منها بصفة رسمية. ويشار أن كل من جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، والتحالف الوطني الديمقراطي إضافة إلى حزب الكرامة دعوا الرئيس بوتفليقة للاستمرار في قيادة البلاد والترشح لعهدة خامسة.

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