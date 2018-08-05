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05/08/2018 10:30:00

الرئيس الصحراوي يبعث برسائل قوية للمخزن


  • ·      لا  يمكن لأي اتفاق مع المغرب أن يشمل الأراضي والمياه الاقليمية الصحراوية

أكد الرئيس الصحراوي,الأمين العام لجبهة البوليساريو, ابراهيم غالي، أمس، أن قرارات محكمة العدل الأوروبية أكدت بما لا يدع  مجالا للشك, أن أي ممارسة من هذا القبيل عرقلة صريحة لممارسة الحق المقدس في  تقرير المصير،  منددا بالمحاولات التي تقوم بها أطراف معروفة داخل الاتحاد الأوروبي بهدف الالتفاف والتحايل, مشيرا أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان, وأنه لا  يمكن لأي اتفاق مع المغرب أن يشمل الأراضي والمياه الاقليمية الصحراوية". وقال الرئيس الصحراوي, الأمين العام لجبهة البوليساريو, ابراهيم غالي في خطابه خلال افتتاح أشغال الجامعة التي تحمل اسم الشهيد أحمد البخاري: "نسجل  بارتياح إصدار محكمة العدل الأوروبية لقرارات متتالية صريحة وواضحة تعزز  ترسانة قرارات وتوصيات مماثلة أصدرتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي, والتي  تؤكد بأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان, وأنه لا  يمكن لأي اتفاق مع المغرب أن يشمل الأراضي والمياه الاقليمية الصحراوية". وأضاف الرئيس أن قرارات محكمة العدل الأوروبية أكدت بما لا يدع  مجالا للشك, أن أي ممارسة من هذا القبيل "عرقلة صريحة لممارسة الحق المقدس في  تقرير المصير، مشيرا أنه "من هنا, فنحن نندد  بالمحاولات التي تقوم بها أطراف معروفة داخل الاتحاد الأوروبي بهدف الالتفاف  والتحايل على هذه القرارات, وبالتالي انتهاك القانون الأوروبي والقانون الدولي  والقانون الدولي الانساني"، مؤكدا على أن الشعب الصحراوي بقيادة ممثله  الشرعي والوحيد وهو جبهة البوليساريو, "سيلجأ إلى كل الطرق القانونية المتاحة  للتصدي لهذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية والتي تشجع سياسات التوسع  والعدوان وانتهاكات حقوق الانسان ونهب الثروات الطبيعية التي تنتهجها دولة  الاحتلال المغربي في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية". هذا وانطلقت, أمس, بولاية بومرداس فعاليات  الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية في طبعتها  التاسعة تحت شعار "الذكرى الـ45 لتأسيس جبهة البوليساريو واندلاع الكفاح  المسلح.. عهد واستمرارية لنيل الاستقلال والحرية", بمشاركة أزيد من 400 إطار,  والتي تستمر من 04 إلى غاية 14 أوت 2018. وتنظم الجامعة التي دأبت  ولاية بومرداس على احتضانها,  من طرف اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع  الشعب الصحراوي بالتعاون مع سفارة الجمهورية الصحراوية بالجزائر, وبحضور وزراء  وسفراء صحراويين و سفراء دول معتمدة بالجزائر كجنوب افريقيا والموزمبيق  وزيمبابوي و التشاد, إلى جانب رؤساء أحزاب جزائرية وممثلين عن المجتمع المدني.   ويشارك في جامعة الشهيد البخاري أحمد  للإطارات الصحراوية, أزيد من 400 مشارك  من مختلف مؤسسات الدولة الصحراوية وإطارات جبهة البوليساريو, بالإضافة إلى  مشاركة وفد حقوقي قادم من المناطق المحتلة يضم نشطاء حقوقيين من مختلف مدن  المناطق المحتلة وجنوب المغرب. وخلال فعاليات الجامعة الصيفية, سيتم تقديم عدد من المحاضرات من طرف محاضرين  صحراويين و جزائريين, تتناول مواضيع ذات صلة بالقضية الصحراوية كموضوع التنمية  البشرية, التطورات السياسية على مستوى القضية الصحراوية والمنطقة عموما, حقوق  الشعوب ودور هيئات المجتمع الدولي في حمايتها التحديات الأمنية وسبل التصدي  لظاهرة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة وغيرها.

 

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