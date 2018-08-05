الإفراج عن 43 منصب دكتوراه بجامعة الجزائر 3





· إنطلاق عملية إيداع ملفات خريجي "الماستر" إلكترونيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،أمس، عن "المناصب المفتوحة لمسابقة الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية والمقدرة بـ 43 منصبا موزعة عبر المدارس والمراكز التابعة لجامعة الجزائر 3 . وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها فيما يتعلق بشعبة علوم الإعلام والاتصال فقد تم تخصيص 10 مناصب والموزعة بـ 02 منصبين يتعلقان بتخصص الصحافة المطبوعة والالكترونية و 02 منصبين متعلقان بالاتصال التنظيم ، و02 بالسمعي البصري و 02 بالاتصال الجماهيري والوسائط الجديدة ، و02 الاتصال والعلاقات العامة". وقالت الجهة ذاتها :" ..في ملحق القرار رقم 615 المتضمن تأهيل جامعة الجزائر 3 لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه والذي يحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2018-2019، مشيرة أن "التخصصات المعنية بإجراء مسابقة الدكتوراه هي شعبة العلوم المالية والمحاسبة والمقدرة بـ 15 منصب والموزعة عبر 06 مناصب متعلقة بتخصص مالية المؤسسة ، 06 مناصب متعلقة بتخصص محاسبة وتدقيق ، 03 مناصب متعلقة بتخصص مالية وبنوك" . أما بخصوص شعبة الرياضة فقد تم تخصيص 18 منصبا والموزعة عبر 03 تخصصات والمتعلقة بـ 9 مناصب متعلقة بشعبة التدريب الرياضي حيث تم تخصيص 03 مناصب متعلقة بتخصص التدريب الرياضي، 03 مناصب التحضير البدني الرياضي ، 03 مناصب التحضير النفسي الرياضي ، بينما تم تخصيص 06 مناصب تتعلق بشعبة النشاط الفيزيائي الرياضي والموزعة عبر تخصص النشاط البدني الرياضي المدرسي بـ 03 مناصب، النشاط البدني الترويجي بـ 03 مناصب ، أما فيما يتعلق بشعبة الإدارة والتسيير الإداري فقد تم تحديد 03 مناصب والمتعلقة بتسيير المنشآت الرياضية والموارد البشرية" . وأفادت مصادر عليمة أنه سيتم إجراء الاختبارات الكتابية على أقصى تقدير نهاية شهر سبتمبر أو بداية أكتوبر القادم مع إعطاء الحرية لكل مؤسسة باختيار التاريخ المناسب شرط أن تكون خلال شهر واحد فقط ، وذكرت ذات المصادر أن "أسئلة مسابقة الدكتوراه ستكون بناءا على المنهجية والمعرفة واللغة. ومن جانب أخر كشفت ذات المصادر عن "انطلاق عملية تسجيل الطلبة خريجي "الماستر" في مسابقة الدكتوراه عبر المواقع الالكترونية عبر مختلف المؤسسات والمراكز الجامعية التابعة لجامعة الجزائر 3 .

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