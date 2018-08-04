

وزارة الحج والعمرة السعودية تعين سيدتين لإدارة شؤون الطوافة عينت وزارة الحج والعمرة السعودية لأول مرة في تاريخ المملكة السيدتين نجود حيدر جمل الليل، ‏وهنادي عبدالقادر رمضاني عضوين في مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب



انطلاق فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية العربية الصحراوية بولاية بومرداس انطلقت, يوم السبت, بولاية بومرداس فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية في طبعتها التاسعة تحت شعار "الذكرى الـ45 لتأسيس جبهة البوليساريو واندلاع الكفاح



سطو مسلّح على مكتب بريدي في إيليزي تعرض مكتب بريدي ببلدية الدبداب الحدودية في ولاية إليزي، اليوم السبت، إلى عملية سطو تم خلالها اختلاس مبلغ 300 مليون دينار. وحسب ما نقلته وكالة



أردوغان يعاقب وزيري العدل والداخلية الأمريكيين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستجمد ممتلكات وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا، ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة مؤخرا. وبصدد



ميهوبي يشرف على تدشين تمثال عين الفوارة بعد ترميمه أشرف صباح اليوم السبت، وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، على تدشين تمثال عين الفوارة بسطيف بعد انتهاء من ترميمه . حيث تكفل أحد المختصين الجزائريين في



مقري يدعو لمشروع سياسي يحقق الإنتقال الديمقراطي أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ،أمس، أن الوضع الاقتصادي للجزائر جد صعب بسبب سياسية الاعتماد على البترول، محذرا مما أسماه باستعمال التخويف



ولد عباس يجتمع بالمنسق الوطني لنقابة "الكناس" اجتمع المنسق الوطني لنقابة "الكناس" ،عبد الحفيظ ميلاط ، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس. وحسب بيان تحوزه "الاتحاد" فإن الطرفان اتفقا على



غول : أحزاب الموالاة حسمت أمرها بخصوص الخامسة · عرض مبادرة التوافق الوطني سيكون بعد عيد الأضحى جدد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول، أول أمس، مطالبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة



وزارة الشؤون الدينية تأمر بسحب مصحف الحاذق الصغير أمرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف "بسحب النسخ المتداولة من المصحف الشريف الموسوم بمصحف الحاذق الصغير الذي ضبطه ونسقه عبد الحميد رياش بسبب ورود أخطاء فيه". وقالت