سطو مسلّح على مكتب بريدي في إيليزي
تعرض مكتب بريدي ببلدية الدبداب الحدودية في ولاية إليزي، اليوم السبت، إلى عملية سطو تم خلالها اختلاس مبلغ 300 مليون دينار. وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصالح الولاية، فقد نفذ عملية السطو ثلاثة أشخاص كان بحوزة أحدهم سلاح ناري. وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة، حسب المصدر ذاته.
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