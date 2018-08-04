مقري يدعو لمشروع سياسي يحقق الإنتقال الديمقراطي





أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ،أمس، أن الوضع الاقتصادي للجزائر جد صعب بسبب سياسية الاعتماد على البترول، محذرا مما أسماه باستعمال التخويف من المستقبل والعنف. وأوضح عبد الرزاق مقري ،أمس، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح الجامعة الصيفية لجبهة العدالة والتنمية أن "كل تجديد يجب أن يتجه إلى معالجة المشكل السياسي وفق رؤية سياسية مناسبة تمكن من حسن إدارة التحولات والمتطلبات السياسية الجديدة"، مؤكدا أنه "يتوجب معالجة الشأن المجتمعي وفق رؤية إستراتيجية مناسبة لتحولات الرأي العام وتغير الثقافة المجتمعية ونظر الناس إليهم بما يجعل أي انتقال سياسي ثابتا وناجحا ومؤمنا". وذكر مقري أن "أحزاب الموالاة هي الأخرى تعترف بوجود أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة تمر به البلاد"، نافيا إن "تكون الأحزاب و الشخصيات الوطنية المعارضة هي سبب أو طرف في الأزمة التي تمر بها البلاد "، مشيرا إلى استعدادها للتوافق والحوار، وقال:" ..يتوجب على الإسلاميين أن يغيروا ما بأنفسهم بما يجعلهم أقدر على تغيير المعادلة بحسن إدارة الصراع السياسي"، مشيرا أنه "يتوجب حسن إدارة وتسيير مختلف وظائفهم الأخرى في المجتمع بما يؤمن الانتقال السياسي ويجعله آمنا سلسا وثابتا ومستقرا يحقق النهضة التي تقودها الدولة ". ومن جانب آخر أفاد مقري أن "الوضع الاقتصادي للجزائر جد صعب بسبب سياسية الاعتماد على البترول"، مؤكدا أنه "لتجاوز مرحلة الخطر أن تقوم السلطة بإشراك المجتمع المدني والحركة السياسية والنخب في التفكير الاقتصادي "، معتبرا أن "النظام لا يستطيع السير في الطريق وحده من خلال الخطوات التي سيتخذها مستقبلا لكنه سيجد نفسه مضطرا لمد يده للمعارضة".

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