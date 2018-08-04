ولد عباس يجتمع بالمنسق الوطني لنقابة "الكناس"
اجتمع المنسق الوطني لنقابة "الكناس" ،عبد الحفيظ ميلاط ، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس. وحسب بيان تحوزه "الاتحاد" فإن الطرفان اتفقا على أنّ اللقاء الذي جمعهما هو لقاء تحضيري للقاء آخر سيكون أكبر ويجمع أعضاء المكتب السياسي لحزب الأفلان، وأعضاء المكتب الوطني لنقابة الكناس بغية تعميق الحوار والتشاور بين الطرفين. ودام اللقاء ساعتين وتم التطرق فيه لوجهات النظر حول التحديات الراهنة ومشاكل الجامعة الجزائرية، واللقاء المنعقد يندرج في إطار سلسلة المشاورات التي أطلقتها نقابة الكناس مع مختلف الفعاليات السياسية والجمعوية. وحضر اللقاء كل من عضو المكتب السياسي أحمد بومهدي، وأحمد خرشي من حزب الأفلان، إضافة إلى ميلاط عبد الحفيظ وعبد الله ثاني قدور الأمين الوطني المكلف بالتنظيم و الأستاذ شيحات المستشار الإعلامي للمنسق الوطني.
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