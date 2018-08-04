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04/08/2018 13:39:00

غول : أحزاب الموالاة حسمت أمرها بخصوص الخامسة


·      عرض مبادرة التوافق الوطني سيكون بعد عيد الأضحى

جدد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول، أول أمس، مطالبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للاستمرارية في الحكم  و الترشح لعهدة رئاسية خامسة، وقال"بأنهم وكأحزاب موالاة حسموا أمورهم في موضوع العهدة الخامسة وأن نقطة الخلاف هي في توقيت المبادرة".  ومن جانبه أعلن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن مشاركة حركة مجتمع السلم في رئاسيات 2019 ستتحدد شهر أكتوبر  المقبل خلال انعقاد مجلس الشورى الوطني، مشيرا أنه سيباشر عرض مبادرة التوافق الوطني بعد عيد الأضحى. وأوضح عبد الرزاق مقري ،أول أمس، في ندوة صحفية ثنائية نشطها عقب لقائه مع رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول بالجزائر العاصمة أن "حزبه سيباشر بعد عيد الأضحى الاتصال بمكونات المجتمع المدني لعرض مبادرة التوافق الوطني عليها"، مؤكدا أنه "تتم صياغتها و إرسالها للمعنيين بعد انعقاد مجلس الشورى الوطني  الذي رجح أن يكون خلال أكتوبر المقبل والذي سيتم خلاله الإعلان عن موقف الحركة من الرئاسيات المقبلة ومرشحها لهذا الموعد الانتخابي". وأكد رئيس "حمس" أن "عرض مبادرته التوافقية على عدد من الأحزاب السياسية  على اختلاف أطيافها عرفت وجود مساحة اتفاق مشتركة" بينها مما يعد في  حد ذاته أمرا إيجابيا"، وقال إن "الرؤية السياسية تبقى محل نقاش لكننا سعدنا  بالاتفاق الحاصل فيما يتصل بالأبعاد الأخرى، مما يضمن استمرار التعايش بين  مختلف مكونات الطبقة السياسية في الساحة الوطنية"، مشيرا أن "المبادرة المذكورة ليست مرتبطة بزمن محدد و ما الرئاسيات  المقبلة سوى فرصة لتجسيدها على أرض الواقع"، مؤكدا أن "الطرفان اجمعا على ضرورة أخلقة العمل السياسي ومحاربة الفساد وبناء اقتصاد خارج المحروقات". وذكر مقري  أن "حزبي "حمس وتاج" تلتقيان في التحليل والتشخيص في أغلب النقاط التي تم عرضها وتحديدا الملف الاقتصادي والاجتماعي والدولي باستثناء الملف السياسي .

  • غول يجدد وفائه لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة

جدد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول، أول أمس، مطالبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للاستمرارية في الحكم  و الترشح لعهدة رئاسية خامسة، وقال"بأنهم وكأحزاب موالاة حسموا أمورهم في موضوع العهدة الخامسة وأن نقطة الخلاف هي في توقيت المبادرة"،  مشيرا أن "العديد من الجوانب التي تتضمنها هذه المبادرة خاصة ما تعلق منها بالجانب الاقتصادي و الاجتماعي و الدولي". وقال غول:"فكرة التوافق لطالما شكلت نقطة هامة بالنسبة لحزبه الذي كان قد أطلق في وقت سابق مبادرات مماثلة على غرار الجدار الوطني من أجل رفع التحديات الست ومقترح التقارب السياسي الذي كان يطمح من خلاله إلى تعويض غياب الإجماع  الذي يعتبر غاية صعبة المنال"، معتبرا أن "الملف السياسي لا ينحصر في المواعيد الانتخابية" ، مؤكدا أن "حزبه كان قد حسم موقفه من الرئاسيات المقبلة التي سيساند فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حال ما ترشح لعهدة خامسة ".

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