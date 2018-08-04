وزارة الشؤون الدينية تأمر بسحب مصحف الحاذق الصغير
أمرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف "بسحب النسخ المتداولة من المصحف الشريف الموسوم بمصحف الحاذق الصغير الذي ضبطه ونسقه عبد الحميد رياش بسبب ورود أخطاء فيه". وقالت الوزارة في بيان لها إن "قرار سحب المصحف الشريف الموسوم بمصحف الحاذق الصغير جاء عقب ورود أخطاء فيه و الذي ضبطه ونسقه عبد المجيد رياش ونشرته دار ابن الحفصي للطباعة والنشر لصاحبها عبد المجيد رياش"، داعية جميع أئمة المساجد لسحبه من رفوف المصاحف وطالبت جميع اساتذة القرآن الكريم في المدارس القرآنية والزوايا إلى منع تداوله بين الطلاب". وذكر ذات المصدر أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى جميع الجهات ذات الصلاحية لمنع هذا المصحف من التداول وسحب رخصة طبعه".
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