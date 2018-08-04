الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
04/08/2018 13:37:00

وزارة الشؤون الدينية تأمر بسحب مصحف الحاذق الصغير


أمرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف "بسحب النسخ المتداولة من المصحف الشريف الموسوم بمصحف الحاذق الصغير الذي ضبطه ونسقه عبد الحميد رياش بسبب ورود أخطاء فيه". وقالت الوزارة في بيان لها إن "قرار سحب المصحف الشريف الموسوم بمصحف الحاذق الصغير جاء عقب ورود أخطاء فيه و الذي ضبطه ونسقه عبد المجيد رياش ونشرته دار ابن الحفصي للطباعة والنشر لصاحبها عبد المجيد رياش"، داعية جميع أئمة المساجد لسحبه من رفوف  المصاحف وطالبت جميع اساتذة القرآن الكريم في المدارس القرآنية والزوايا إلى  منع تداوله بين الطلاب". وذكر ذات المصدر أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى جميع الجهات ذات  الصلاحية لمنع هذا المصحف من التداول وسحب رخصة طبعه".

عدد القراءات 24 مرة | قراءات اليوم 24 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

ميهوبي يشرف على تدشين تمثال عين الفوارة بعد ترميمه

أشرف صباح اليوم  السبت، وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، على تدشين تمثال عين الفوارة بسطيف بعد انتهاء من ترميمه .  حيث تكفل أحد المختصين الجزائريين في
image

مقري يدعو لمشروع سياسي يحقق الإنتقال الديمقراطي

أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ،أمس، أن الوضع الاقتصادي للجزائر جد صعب بسبب سياسية الاعتماد على البترول، محذرا مما أسماه باستعمال التخويف
image

ولد عباس يجتمع بالمنسق الوطني لنقابة "الكناس"

اجتمع المنسق الوطني لنقابة "الكناس" ،عبد الحفيظ ميلاط ، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس. وحسب بيان تحوزه "الاتحاد" فإن الطرفان  اتفقا على
image

غول : أحزاب الموالاة حسمت أمرها بخصوص الخامسة

·      عرض مبادرة التوافق الوطني سيكون بعد عيد الأضحى جدد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول، أول أمس، مطالبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
image

وزارة الشؤون الدينية تأمر بسحب مصحف الحاذق الصغير

أمرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف "بسحب النسخ المتداولة من المصحف الشريف الموسوم بمصحف الحاذق الصغير الذي ضبطه ونسقه عبد الحميد رياش بسبب ورود أخطاء فيه". وقالت
image

بدوي: لن نتسامح مع "العابثين" بإستقرار الجزائر

·      مناطق الجنوب والهضاب في قلب كل إستراتيجيات الدولة أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،نور الدين بدوي، بالجزائر العاصمة بأن هذه السنة هي سنة خاصة
image

وفد برلمانى يشارك في اجتماع البرلمان الإفريقى "بجوهانسبورغ"

يشارك بداية من اليوم محمد زوبيري، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة عضو البرلمان الافريقي في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي، والتي
image

تدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع ومخبأين للإرهابين بكل من بتبازة و ببومرداس

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 اوت 2018 بتيبازة ، (03) قنابل تقليدية الصنع، فيما دمرت مفرزة أخرى (02) مخبأين للإرهابيين ببومرداس .  وفي إطار
image

الكشف عن هوية الارهابيين الخطرين المقضى عليهم ببلية عزابة ولاية سكيكدة

في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة بيسي ببلدية عزابة، ولاية سكيكدة، يوم 30 جويلية 2018، والتي مكنت
image

عبد الله جباالله ينفي توافق الأحزاب الإسلامية على مرشح واحد في رئاسيات 2019

اكد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، رفضه الخوض في إمكانية ترشحه للرئاسيات المقبلة، بسبب ما وصفه نوعية الانتخابات التي تعرفها الجزائر منذ
قيم هذا المقال
0