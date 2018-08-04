

ميهوبي يشرف على تدشين تمثال عين الفوارة بعد ترميمه أشرف صباح اليوم السبت، وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، على تدشين تمثال عين الفوارة بسطيف بعد انتهاء من ترميمه . حيث تكفل أحد المختصين الجزائريين في



مقري يدعو لمشروع سياسي يحقق الإنتقال الديمقراطي أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ،أمس، أن الوضع الاقتصادي للجزائر جد صعب بسبب سياسية الاعتماد على البترول، محذرا مما أسماه باستعمال التخويف



ولد عباس يجتمع بالمنسق الوطني لنقابة "الكناس" اجتمع المنسق الوطني لنقابة "الكناس" ،عبد الحفيظ ميلاط ، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس. وحسب بيان تحوزه "الاتحاد" فإن الطرفان اتفقا على



غول : أحزاب الموالاة حسمت أمرها بخصوص الخامسة · عرض مبادرة التوافق الوطني سيكون بعد عيد الأضحى جدد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول، أول أمس، مطالبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة



وزارة الشؤون الدينية تأمر بسحب مصحف الحاذق الصغير أمرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف "بسحب النسخ المتداولة من المصحف الشريف الموسوم بمصحف الحاذق الصغير الذي ضبطه ونسقه عبد الحميد رياش بسبب ورود أخطاء فيه". وقالت



بدوي: لن نتسامح مع "العابثين" بإستقرار الجزائر · مناطق الجنوب والهضاب في قلب كل إستراتيجيات الدولة أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،نور الدين بدوي، بالجزائر العاصمة بأن هذه السنة هي سنة خاصة



وفد برلمانى يشارك في اجتماع البرلمان الإفريقى "بجوهانسبورغ" يشارك بداية من اليوم محمد زوبيري، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة عضو البرلمان الافريقي في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي، والتي



تدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع ومخبأين للإرهابين بكل من بتبازة و ببومرداس دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 اوت 2018 بتيبازة ، (03) قنابل تقليدية الصنع، فيما دمرت مفرزة أخرى (02) مخبأين للإرهابيين ببومرداس . وفي إطار



الكشف عن هوية الارهابيين الخطرين المقضى عليهم ببلية عزابة ولاية سكيكدة في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة بيسي ببلدية عزابة، ولاية سكيكدة، يوم 30 جويلية 2018، والتي مكنت