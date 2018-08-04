وفد برلمانى يشارك في اجتماع البرلمان الإفريقى "بجوهانسبورغ"
يشارك بداية من اليوم محمد زوبيري، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة عضو البرلمان الافريقي في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي، والتي ستنعقد بمدينة جوهانسبورغ (جنوب افريقيا) . وقال بيان لمجلس الأمة إن "برنامج الأشغال يتضمن مناقشة مشاريع التوصيات والتقارير، وكذا الاجتماع المشترك لمكتب البرلمان الإفريقي"، مشيرا أن نائب رئيس مجلس الأمة عضو البرلمان العربي عزيز بزاز، سيشارك ضمن وفد عن البرلمان العربي، في زبارة إلى مقر البرلمان الإفريقي بميدراند (جنوب إفريقيا)، وذلك في الفترة ما بين 03 إلى 05 أوت الجاري ".
عدد القراءات 21 مرة | قراءات اليوم 21 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك