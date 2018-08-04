تدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع ومخبأين للإرهابين بكل من بتبازة و ببومرداس





دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 اوت 2018 بتيبازة ، (03) قنابل تقليدية الصنع، فيما دمرت مفرزة أخرى (02) مخبأين للإرهابيين ببومرداس .

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار ، مخبأ يحوي (01)مولدا كهربائيا و(03) ألواح للطاقة الشمسية، فيما اوقف عناصر الدرك الوطني بتمنراست ، (04) مهربين، وحجزت (01) مركبة رباعية الدفع. وفي سياق متصل، ضبط عناصر الدرك الوطني(02) كيلوغرام من الكيف المعالج وأوقفت (01) شخص بالإضافة إلى حجز(01) سيارة ومبلغ مالي، بكل من عين تيموشنت و تلمسان . من جهة أخرى، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي و الدرك الوطني، (27) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان، عين صالح وغرداية، فيما تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية لــ (22) شخص على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة والقالة من طرف عناصر حرس السواحل.

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