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03/08/2018 16:40:00

الكشف عن هوية الارهابيين الخطرين المقضى عليهم ببلية عزابة ولاية سكيكدة


في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة بيسي ببلدية عزابة، ولاية سكيكدة، يوم 30 جويلية 2018، والتي مكنت من القضاء على أربعة 04 إرهابيين خطيرين، وإستغلالا للمعلومات، تم اليوم 03 أوت 2018، التعرف على هوية هؤلاء المجرمين المقضى عليهم ويتعلق الأمر بكل من:

- المسمى"حمودي عمار" المكنى "محمد أبو ضرار" الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994؛

- المسمى "مزهود معاذ " المكنى "مراد /أبو عبد السلام" ،الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009؛

- المسمى  "يوسفي خالد " المكنى "القعقاع/داودي" الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008؛

- المسمى " بينينال رابح" المكنى "عبد الله المتيري"،الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995. 

تأتي هذه العملية في سياق العمليات النوعية التي تقوم بها  قواتنا المسلحة لتطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن.

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