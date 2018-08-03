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03/08/2018 16:31:00

عبد الله جباالله ينفي توافق الأحزاب الإسلامية على مرشح واحد في رئاسيات 2019


اكد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، رفضه الخوض في إمكانية ترشحه للرئاسيات المقبلة، بسبب ما وصفه نوعية الانتخابات التي تعرفها الجزائر منذ سنوات. وأبدى جاب الله، اليوم الجمعة، خلال افتتاح الجامعة الصيفية لحزبه، موافقته على ما جاء في التصريح الأخير لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، الذي أكد من خلال عدم تدخل الجيش في الحياة السياسية رغم تشكيكه في ذلك من خلال تاريخ المؤسسة حسب قوله. وفي السياق، دعا ذات المسؤول الحزبي، إلى ضرورة ترك الجيش يؤدي مهمته في حماية البلاد، مضيفا بالقول: “لا تكفي التصريحات لوحدها، لأن العمل الميداني هو الوحيد الذي يطمئن الشعب والمعارضة على حد سواء”.

كما نفى جاب الله إمكانة توافق الأحزاب الإسلامية على مرشح واحد في رئاسيات 2019، في ظل التزوير الذي تشهده كل مناسبة انتخابية، مؤكدا بأن النضال من أجل إصلاح منظومة الانتخابات بالجزائر أولى من الحديث عن الرئاسيات.وفما يخص مبادرة حمس حول التوافق الوطني، كشف جاب الله عن لقاء بين الحزبين الاثنين المقبل، لدراسة المبادرة والسعي لفهمها، في حين شدد على أن حزبه ضد العهدة الخامسة كلية، داعيا إلى ضرورة التغيير.‎ومن جهة اخرى هاجم جاب الله حزب جبهة التحرير الوطني مؤكدا ان زمن الحكم بالشرعية التاريخية انتهي.ولم يفوت رئيس جبهة العدالة والتمنية الفرصة من أجل الحديث عن الإحتجاجات الأخيرة في بعض ولايات الوطن رفضا للحفلات الغنائية، حيث قال: “تم علمنة الدولة وهم ماضون في علمنة المنظومة التربوية والبرامج التعليمية ويعملون على نشر الفساد من خلال حفلات الغناء وتبذير المال على حساب التنمية، وهنا أحيي المواطنين الذبن إنتفضوا ضدها في الكثير من الولايات”.

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