

تدمير محبأ للاسلحة وحجز 42 كلغ من الكيف ببرج باجي مختار كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح اليوم 03 أوت 2018، إثر عملية بحث وتفتيش بالشريط الحدودي للقطاع العملياتي لبرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة،



بتلمسان تم ضبط 49 كيلوغرام من الكيف المعالج أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ، يوم 01 أوت 2018، بكل من برج باجي مختار وعين قزام، مهربا 01وحجزت مركبتين 02 رباعيتي الدفع ومطرقة 01



محمد زوبيري، رئيس المجموعة البرلمانية للافلان بمجلس الأمة،بمدينة جوهانسبورغ للمشاركة اف اجتماع البرلمان الافريقي يشارك السيد محمد زوبيري، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة، عضو البرلمان الافريقي، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي، والتي ستنعقد بمدينة



ارهبيان يسلمان نفسيهما، للسلطات العسكرية بتمنراست سّلم إرهابيان 02 نفسيهما، هذا اليوم 01 أوت 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست، ويتعلق الأمر بكل من المسمى"الشريف الهمّال بن احمد" المدعو " سليمان"، الذي إلتحق بالجماعات الاجرامية سنة 2010، و"عمر يداف بن



وفاة 7 أشخاص خلال الـ24 ساعة الأخيرة في حوادث مرور لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب 23 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر وقوع 9 حوادث مرور على المستوى الوطني خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وكشفت حصيلة لمصالح الحماية



وفاة 56 شخصا غرقا في البحر خلال شهرين سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 56 شخصا غرقا، خلال الفترة الممتدة من الفاتح جوان إلى غاية 31 جويلية 2018 من بينهم 31 على مستوى الشواطئ



المسرح الوطني الجزائري يفتح دورتة التكوينية الثالثة سبتمبر المقبل يفتح المسرح الوطني الجزائري "محيي الدين بشطارزي" وللسنة الثالثة على التوالي أبوابه أمام هواة ومحبي "أبي الفنون" للتسجيل في الدورات التكوينية الأكاديمية شهر سبتمبر المقبل،



في ختام مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: تتويج الفيلم الجزائري "إلى أخر الزمان" بالوهر الذهبي اختتمت، أول أمس، فعاليات الطبعة الـ11 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بتتويج الفيلم الطويل الجزائري "إلى أخر الزمان" للمخرجة ياسمين شويخ بجائزة الوهر الذهبي. وتضمن سجل