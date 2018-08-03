تدمير محبأ للاسلحة وحجز 42 كلغ من الكيف ببرج باجي مختار
كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح اليوم 03 أوت 2018، إثر عملية بحث وتفتيش بالشريط الحدودي للقطاع العملياتي لبرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على (12) قطعة من السلاح كما يلي:
- 01 بندقية رشاشة من نوع كلاشنيكوف (PMAK) ؛
03 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف (SKS) ؛
-07 بنادق تكرارية؛
- 01 بندقية آلية من نوع (FAL) ؛
- كمية معتبرة من الذخيرة.
فيماعثر على كمية من الكيف المعالج تقدر بــ42 كيلوغرام بنفس المخبأ.
إن هذه النتائج المحققة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد، تؤكد على مدى عزم وإصرار قواتنا على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية حدودنا الوطنية.
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