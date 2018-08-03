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03/08/2018 12:49:00

الأمين العام لـ FLN جمال ولد عباس يستقبل المنسق الوطني لـ CNES

تحضيرا لاجتماع يجمع المكتب السياسي للجبهة والمكتب الوطني للمجلس

استنادا الى بيان رسمي  تحصلت جريدة الاتحاد على نسخة منه  افاد بأنه : في إطار سلسلة المشاورات التي أطلقتها نقابة الكناس مع مختلف الفعاليات السياسية والبرلمانية والجمعوية الكبرى للتعريف بمشاكل الجامعة الجزائرية، وبعد اللقاءات التي عقدتها مع رؤساء بعض الكتل البرلمانية الكبرى داخل قبة البرلمان وشخصيات سياسية وتاريخية وجمعوية فاعلة....

تم استقبال  ممثل نقابة  الكناس  من طرف الأخ الدكتور جمال ولد عباس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني.
اللقاء احتظنه المقر الرسمي للحزب، بحضور الأمين العام للحزب الدكتور جمال ولد عباس والأمين الوطني المكلف بالتنظيم داخل الحزب الأستاذ أحمد بومهدي وعضو المكتب السياسي للحزب الأستاذ أحمد خرشي من جهة، والدكتور ميلاط عبد الحفيظ المنسق الوطني لنقابة الكناس والدكتور عبد الله ثاني قدور الأمين الوطني المكلف بالتنظيم و الاستاذ شيحات المستشار الاعلامي للمنسق الوطني من جهة ثانية.
اللقاء الذي دام حوالي ساعتين، تبادل فيه الأمين العام والمنسق الوطني، وجهات النظر حول أهم التحديات الراهنة وأهم مشاكل الجامعة الجزائرية...

 وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على اعتبار ان هذا اللقاء  بما انه مجرد لقاء تحضيري للقاء أكبر سيجمع في الأيام القادمة المكتب السياسي للأفلان مع المكتب الوطني للكناس، لتعميق الحوار أكثر.
سيحدد تاريخ اجتماع المكتبين بالتشاور بين الطرفين، بعد التحضير الجيد له...

المنسق الوطني للكناس/ الدكتور ميلاط عبد الحفيظ  ... انتهى البيان ...

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