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03/08/2018 01:17:00

بتلمسان تم ضبط 49 كيلوغرام من الكيف المعالج


أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ، يوم 01 أوت 2018، بكل من برج باجي مختار وعين قزام، مهربا 01وحجزت مركبتين 02 رباعيتي الدفع ومطرقة 01 ضاغطة ومولد 01كهربائي، و1200 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 02 طن من المواد الغذائية و1.53 طن من مواد التنظيف، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني، بتلمسان 49 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف مهربا 01 آخر، بأدرار وحجز 10 قناطير من مادة التبغ و20 قنطارا من التمور كانت موجهة للتهريب.

من جهة أخرى، ضبط حراس السواحل بالقالة ستة 06 أجهزة محظورة لصيد المرجان، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، بتلمسان، ثمانية 08  مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.

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