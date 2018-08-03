بتلمسان تم ضبط 49 كيلوغرام من الكيف المعالج
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ، يوم 01 أوت 2018، بكل من برج باجي مختار وعين قزام، مهربا 01وحجزت مركبتين 02 رباعيتي الدفع ومطرقة 01 ضاغطة ومولد 01كهربائي، و1200 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 02 طن من المواد الغذائية و1.53 طن من مواد التنظيف، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني، بتلمسان 49 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف مهربا 01 آخر، بأدرار وحجز 10 قناطير من مادة التبغ و20 قنطارا من التمور كانت موجهة للتهريب.
من جهة أخرى، ضبط حراس السواحل بالقالة ستة 06 أجهزة محظورة لصيد المرجان، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، بتلمسان، ثمانية 08 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.
عدد القراءات 10 مرة | قراءات اليوم 10 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك