محمد زوبيري، رئيس المجموعة البرلمانية للافلان بمجلس الأمة،بمدينة جوهانسبورغ للمشاركة اف اجتماع البرلمان الافريقي





يشارك السيد محمد زوبيري، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة، عضو البرلمان الافريقي، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي، والتي ستنعقد بمدينة جوهانسبورغ (جنوب افريقيا)، .في الفترة ما بين 04 و 11 أوت 2018 .

يتضمن برنامج الأشغال، مناقشة مشاريع التوصيات والتقارير، وكذا الاجتماع المشترك لمكتب البرلمان الافريقي.

كما يشارك السيد عزيز بزاز، نائب رئيس مجلس الأمة، عضو البرلمان العربي ضمن وفد عن البرلمان العربي، في زبارة إلى مقر البرلمان الإفريقي بميدراند (جنوب إفريقيا)، وذلك في الفترة ما بين 03 إلى 05 أوت 2018 .

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