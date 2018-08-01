ارهبيان يسلمان نفسيهما، للسلطات العسكرية بتمنراست





سّلم إرهابيان 02 نفسيهما، هذا اليوم 01 أوت 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست، ويتعلق الأمر بكل من المسمى"الشريف الهمّال بن احمد" المدعو " سليمان"، الذي إلتحق بالجماعات الاجرامية سنة 2010، و"عمر يداف بن احمد" المكنى " أبو بكر"، الذي إلتحق بالجماعات الارهابية سنة 2016. الارهابيان كان بحوزتهما مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومخزني 02 ذخيرة مملوءين. في نفس السياق، وفي عملية منفصلة وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتفتيش بالشريط الحدودي للقطاع العملياتي لبرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:

02 بندقيتين رشاشتين من نوع كلاشنكوف (PMAK) ؛

-01بندقية آلية من نوع (FAL) ؛

01 بندقية تكرارية ؛

-05 قذائف خاصة بمدفع هاون عيار 82 ملم؛

-06 قذائف خاصة بمدفع هاون عيار 60 ملم؛

02 حشوتين لقاذف صاروخي (RPG7)؛

02 مخزني ذخيرة لبندقية رشاشة من نوع كلاشنكوف؛

03 مخازن ذخيرة للبندقية الآلية (FAL)؛

- بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة تقدر بـ (5249) طلقة من مختلف العيارات.

هذه العمليات التي تضاف إلى سلسلة النتائج النوعية المحققة ميدانيا، تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.





عدد القراءات 19 مرة | قراءات اليوم 19 مرة