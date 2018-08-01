

وفاة 7 أشخاص خلال الـ24 ساعة الأخيرة في حوادث مرور لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب 23 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر وقوع 9 حوادث مرور على المستوى الوطني خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وكشفت حصيلة لمصالح الحماية



وفاة 56 شخصا غرقا في البحر خلال شهرين سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 56 شخصا غرقا، خلال الفترة الممتدة من الفاتح جوان إلى غاية 31 جويلية 2018 من بينهم 31 على مستوى الشواطئ



المسرح الوطني الجزائري يفتح دورتة التكوينية الثالثة سبتمبر المقبل يفتح المسرح الوطني الجزائري "محيي الدين بشطارزي" وللسنة الثالثة على التوالي أبوابه أمام هواة ومحبي "أبي الفنون" للتسجيل في الدورات التكوينية الأكاديمية شهر سبتمبر المقبل،



في ختام مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: تتويج الفيلم الجزائري "إلى أخر الزمان" بالوهر الذهبي اختتمت، أول أمس، فعاليات الطبعة الـ11 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بتتويج الفيلم الطويل الجزائري "إلى أخر الزمان" للمخرجة ياسمين شويخ بجائزة الوهر الذهبي. وتضمن سجل



بين النفي والتأكيد: إنهاء مهام الأمين العام للمركز الجامعي تيسمسيلت؟ علمنا من مصادر غير رسمية من داخل مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذا الصباح يقال أنه تم إنهاء مهام الأمين العام للمركز الجامعي احمد



حجار : الدخول الجامعي بولاية عين تموشنت سيكون "مريح جدا" هذه السنة كل الطلبة سجلوا أنفسهم و أبدوا رغبتهم في التسجيل أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار أمس بعين تموشنت أن الدخول الجامعي بهذه الولاية



بن مسعود : "الجزائر دولة آمنة من الحدود الى الحدود" الموسم السياحي الحالي متميز ..وإجراءات عديدة متخذة للنهوض بالقطاع أكد وزير السياحة و الصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود امس أن "الجزائر دولة آمنة من الحدود



أوريدو تهدي شرائح SIM للسيّاح الوافدين إلى الجزائر ترحب Ooredoo خلال موسم الاصطياف بالسيّاح الوافدين الى الجزائر وتطلق عملية توزيع شرائح Sim بالمجان للمسافرين على مستوى الحدود البحرية والجوية في كل من الجزائر



الجيش الليبي يدفع بتعزيزات عسكرية لتطهير درنة من "الخلايا النائمة" أكدت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وصول وحدات اللواء 106 مجحفل، والكتيبة 210 مشاة إلى مدينة درنة، للمساعدة في تطهيرها من