وفاة 7 أشخاص خلال الـ24 ساعة الأخيرة في حوادث مرور
لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب 23 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر وقوع 9 حوادث مرور على المستوى الوطني خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وكشفت حصيلة لمصالح الحماية المدنية اليوم أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية غرداية بوفاة 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح في حادثي مرور منفصلين، مشيرا إلى أن أخطر حادث أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة شخص آخر بجروح على إثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 107 ببلدية متليلي. وخلال نفس الفترة، سجلت وحدات الحماية المدنية 2949 تدخل بمناطق مختلفة من الوطن على إثر تلقي مكالمات استغـاثة من طرف مواطنين شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.
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