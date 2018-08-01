وفاة 56 شخصا غرقا في البحر خلال شهرين





سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 56 شخصا غرقا، خلال الفترة الممتدة من الفاتح جوان إلى غاية 31 جويلية 2018 من بينهم 31 على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في حصيلة لها اليوم أن الجهاز الخاص بحراسة الشواطئ قام, خلال الفترة الممتدة من الفاتح جوان الى غاية 31 جويلية الماضي, بـ43.083 تدخل على مستوى 14 ولاية ساحلية سمح بإنقاذ 27.770 شخص من الغرق مع تسجيل وفاة 56 شخصا غرقا في البحر منهم 31 ضحية في الشواطئ الممنوعة للسباحة و 25 على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة من بينهم 9 ضحايا خارج أوقات عمل هذا الجهاز التابع للحماية المدنية. وكشف ذات المصدر أن أكبر عدد من الضحايا المتوفيين سجل بولايتي مستغانم وبجاية بـ8 حالات لكل ولاية، كما سجلت ذات المصالح خلال نفس الفترة وفاة 4 أشخاص بسبب المركبات المائية المختلفة بكل من مستغانم, تيبازة, الجزائر العاصمة وتيزي وزو.

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