بين النفي والتأكيد: إنهاء مهام الأمين العام للمركز الجامعي تيسمسيلت؟









علمنا من مصادر غير رسمية من داخل مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذا الصباح يقال أنه تم إنهاء مهام الأمين العام للمركز الجامعي احمد بن يحيى الونشريسي بتيسمسيلت الخبر لم يتسرب بعد ما يؤكده أو ينفيه، ولا أحد يعرف كيف ومتى ؟ فيما تبقى الأنظار مشدودة لمن سيخلف الأمين العام السابق أن تأكد الخبر، والغريب في الأمر حتى الأسماء المقترحة ليس لها دراية بعملية التغيير كيف بها الحال أن تعلم بتعيينها.

وحسب مصدرنا هناك أربع اقتراحات على طاولة التشاور لخلافة الأمين العام دائما في حالة تأكيد المعلومة التي مفادها تنحية الأمين العام رقم واحد قد يميل الاقتراح إلى المدير الفرعي للميزانية والمحاسبة والوسائل، والاقتراح الثاني قالوا لنا قد تميل الكفة إلى المدير الفرعي للمستخدمين والنشاطات الرياضية والثقافية، فيما قالت ذات المصادر بإمكان مدير المركز الجامعي دحدوح أن يتخذ قرار من يراه مناسبا في المكان المناسب حتى لو كان. شخص من خارج المركز لأنه في نهاية المطاف هو السيد، في انتظار التاكيد أو النفي يبقى الأمر قابل لأي تأويل لا نجزم إلى غاية هذا المساء بعد الموافقة الرسمية أو الإلغاء.

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