حجار : الدخول الجامعي بولاية عين تموشنت سيكون "مريح جدا" هذه السنة





كل الطلبة سجلوا أنفسهم و أبدوا رغبتهم في التسجيل

أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار أمس بعين تموشنت أن الدخول الجامعي بهذه الولاية سيكون "مريح جدا" هذه السنة و لن يكون هنالك ضغط لا في الهياكل البيداغوجي و لا في الإيواء". وأبرز حجار خلال إشرافه على تدشين 1.600 مقعد بيداغوجي بالمركز الجامعي "بلحاج بوشعيب" أنه بالنسبة للهياكل البيداغوجية استفادت ولاية عين تموشنت من مشروع 4.000 مقعد بيداغوجي إضافي عما كان موجود من قبل وقد تم إستلام 3.610 مقعد فعليا وما تبقى نحو 400 مقعد بيداغوجي ستستلم خلال شهور وستستغل هذه الهياكل خلال الدخول الجامعي القادم. وأوضح الوزير خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته لتدشين و معاينة مشاريع تابعة لقطاعه بالولاية أنه من خلال مجموع هذه الهياكل فإن "الدخول الجامعي بولاية عين تموشنت سيكون مريح جدا بالنسبة لهذه السنة و لن يكون هنالك ضغط لا في الهياكل البيداغوجي و لا في الإيواء خاصة و أن الطلبة الذين أبدوا رغبتهم في التسجيل على مستوى المركز لا يتجاوز 2000 طالب و ربما بعضهم سيذهب إلى الولايات المجاورة لوجود بعض الإختصاصات في الولايات المجاورة هي غير متوفرة على مستوى المركز الجامعي بعين تموشنت". وأضاف أن "المركز الجامعي بلحاج بوشعيب بعين تموشنت إستفاد ككل جامعات الوطن من مشروع برنامج رئيس الجمهورية لفائدة قطاع التعليم العالي و البحث العلمي في 3 مجالات متعلقة بالإيواء و الهياكل البيداغوجية و السكن الخاص بالأساتذة". كما أشرف الوزير على تدشين إقامة جامعية بسعة 2.000 سرير أنجزت بغلاف مالي يقدر ب 132 مليون دج و تتوفر على مطعم إضافة إلى قاعة للنشاطات الثقافية و الرياضية . وعاين حجار بالمركز الجامعي "بلحاج بوشعيب" مشروع إنجاز 2000 مقعد بيداغوجي جديد من المرتقب أن يتم إستغلالها خلال الدخول الجامعي المقبل خصوصا وأنها تعرف وتيرة إنجاز متقدمة تأتي إضافة إلى 1600 مقعد بيداغوجي التي أشرف السيد حجار على تدشينها خلال هذه الزيارة الميدانية. وقام وزير التعليم العالي و البحث العلمي بزيارة لمشروع الحي السكني الجديد الخاص بأساتذة القطاع حيث أشار إلى أن "مشروع 100 سكن الخاص بأساتذة المركز الجامعي الذي تمت زيارته يدخل ضمن مشروع 10 آلاف سكن الذي جاء به برنامج رئيس الجمهورية خلال سنة 2009 لفائدة الأسرة الجامعية". ومن جهة ثانية أبرز حجار أن "هناك ملف لدراسة ترقية بين سبع (7) أو ثمانية (8) مراكز جامعية إلى مصاف جامعات من ضمنها المركز الجامعي "بلحاج بوشعيب "بعين تموشنت الذي يتوفر على الشروط اللازمة لذلك و الملف هو قيد الدراسة". وبخصوص التسجيلات الجامعية الخاصة بحاملي شهادة البكالوريا الجدد أبرز حجار أنه الإثنين "تم الإنتهاء من مرحلة التسجيل الأولي التي مرت عبر الوطن في ظروف جيدة و بدون أي مشكل يذكر", مشيرا "تجاوز عدد الطلبة الذين قاموا بالتسجيل الأولي نسبة 97 بالمائة و العدد البسيط الباقي و هو معهود هم من الطلبة الذين سجلوا في قطاعات أخرى أو في جامعات أخرى أو من الذين اعادوا امتحان البكالوريا لأجل تحسين معدلاتهم و لم يحصلوا على معدل مقبول للتسجيل في بعض التخصصات ", حسبما ذكره الوزير. وأضاف حجار "نستطيع أن نقول أن كل الطلبة سجلوا أنفسهم و أبدوا رغبتهم في التسجيل و يوم 7 أغسطس سنبلغهم بالتوجيهات التي سيدرسون فيها في المستقبل و بعد ذلك من حق الطلبة الذين لم تعجبهم التوجيهات أن يعيدون مرة أخرى تقديم 4 رغبات جديدة إن لاحظوا أنهم بحاجة إلى ذلك و سيبلغون بالتوجيهات الجديدة".

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