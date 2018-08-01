الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
01/08/2018 13:32:00

حجار : الدخول الجامعي بولاية عين تموشنت سيكون "مريح جدا" هذه السنة


  • كل الطلبة سجلوا أنفسهم و أبدوا رغبتهم في التسجيل

 أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار أمس بعين تموشنت أن الدخول الجامعي بهذه الولاية سيكون "مريح جدا" هذه السنة و لن يكون هنالك ضغط لا في الهياكل البيداغوجي و لا في الإيواء". وأبرز حجار خلال إشرافه على تدشين 1.600 مقعد بيداغوجي بالمركز الجامعي "بلحاج بوشعيب" أنه بالنسبة للهياكل البيداغوجية استفادت ولاية عين تموشنت من مشروع 4.000 مقعد بيداغوجي إضافي عما كان موجود من قبل وقد تم إستلام 3.610 مقعد فعليا وما تبقى نحو 400 مقعد بيداغوجي ستستلم خلال شهور وستستغل هذه الهياكل خلال الدخول الجامعي القادم. وأوضح الوزير خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته لتدشين و معاينة مشاريع تابعة لقطاعه بالولاية أنه من خلال مجموع هذه الهياكل فإن "الدخول الجامعي بولاية عين تموشنت سيكون مريح جدا بالنسبة لهذه السنة و لن يكون هنالك ضغط لا في الهياكل البيداغوجي و لا في الإيواء خاصة و أن الطلبة الذين أبدوا رغبتهم في التسجيل على مستوى المركز لا يتجاوز 2000 طالب و ربما بعضهم سيذهب إلى الولايات المجاورة لوجود بعض الإختصاصات في الولايات المجاورة هي غير متوفرة على مستوى المركز الجامعي بعين تموشنت". وأضاف أن "المركز الجامعي بلحاج بوشعيب بعين تموشنت إستفاد ككل جامعات الوطن من مشروع برنامج رئيس الجمهورية لفائدة قطاع التعليم العالي و البحث العلمي في 3 مجالات متعلقة بالإيواء و الهياكل البيداغوجية و السكن الخاص بالأساتذة"كما أشرف الوزير على تدشين إقامة جامعية بسعة 2.000 سرير أنجزت بغلاف مالي يقدر ب 132 مليون دج و تتوفر على مطعم إضافة إلى قاعة للنشاطات الثقافية و الرياضية . وعاين حجار بالمركز الجامعي "بلحاج بوشعيب" مشروع إنجاز 2000 مقعد بيداغوجي جديد من المرتقب أن يتم إستغلالها خلال الدخول الجامعي المقبل خصوصا وأنها تعرف وتيرة إنجاز متقدمة تأتي إضافة إلى 1600 مقعد بيداغوجي التي أشرف السيد حجار على تدشينها خلال هذه الزيارة الميدانية. وقام وزير التعليم العالي و البحث العلمي بزيارة لمشروع الحي السكني الجديد الخاص بأساتذة القطاع حيث أشار إلى أن "مشروع 100 سكن الخاص بأساتذة المركز الجامعي الذي تمت زيارته يدخل ضمن مشروع 10 آلاف سكن الذي جاء به برنامج رئيس الجمهورية خلال سنة 2009 لفائدة الأسرة الجامعية". ومن جهة ثانية أبرز حجار أن "هناك ملف لدراسة ترقية بين سبع (7) أو ثمانية (8) مراكز جامعية إلى مصاف جامعات من ضمنها المركز الجامعي "بلحاج بوشعيب "بعين تموشنت الذي يتوفر على الشروط اللازمة لذلك و الملف هو قيد الدراسة". وبخصوص التسجيلات الجامعية الخاصة بحاملي شهادة البكالوريا الجدد أبرز حجار أنه الإثنين "تم الإنتهاء من مرحلة التسجيل الأولي التي مرت عبر الوطن في ظروف جيدة و بدون أي مشكل يذكر", مشيرا "تجاوز عدد الطلبة الذين قاموا بالتسجيل الأولي نسبة 97 بالمائة و العدد البسيط الباقي و هو معهود هم من الطلبة الذين سجلوا في قطاعات أخرى أو في جامعات أخرى أو من الذين اعادوا امتحان البكالوريا لأجل تحسين معدلاتهم و لم يحصلوا على معدل مقبول للتسجيل في بعض التخصصات ", حسبما ذكره الوزير. وأضاف حجار "نستطيع أن نقول أن كل الطلبة سجلوا أنفسهم و أبدوا رغبتهم في التسجيل و يوم 7 أغسطس سنبلغهم بالتوجيهات التي سيدرسون فيها في المستقبل و بعد ذلك من حق الطلبة الذين لم تعجبهم التوجيهات أن يعيدون مرة أخرى تقديم 4 رغبات جديدة إن لاحظوا أنهم بحاجة إلى ذلك و سيبلغون بالتوجيهات الجديدة".

عدد القراءات 69 مرة | قراءات اليوم 69 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

وفاة 7 أشخاص خلال الـ24 ساعة الأخيرة في حوادث مرور

لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب 23 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر وقوع 9 حوادث مرور على المستوى الوطني خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وكشفت حصيلة لمصالح الحماية
image

وفاة 56 شخصا غرقا في البحر خلال شهرين

سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 56 شخصا غرقا، خلال الفترة الممتدة من الفاتح جوان إلى غاية 31 جويلية 2018 من بينهم 31 على مستوى الشواطئ
image

المسرح الوطني الجزائري يفتح دورتة التكوينية الثالثة سبتمبر المقبل

  يفتح المسرح الوطني الجزائري "محيي الدين بشطارزي" وللسنة الثالثة على التوالي أبوابه أمام هواة ومحبي "أبي الفنون" للتسجيل في الدورات التكوينية الأكاديمية شهر سبتمبر المقبل،
image

في ختام مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: تتويج الفيلم الجزائري "إلى أخر الزمان" بالوهر الذهبي

  اختتمت، أول أمس، فعاليات الطبعة الـ11 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بتتويج الفيلم الطويل الجزائري "إلى أخر الزمان" للمخرجة ياسمين شويخ بجائزة الوهر الذهبي. وتضمن سجل
image

بين النفي والتأكيد: إنهاء مهام الأمين العام للمركز الجامعي تيسمسيلت؟

علمنا من مصادر غير رسمية من داخل مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذا الصباح يقال أنه تم إنهاء مهام الأمين العام للمركز الجامعي احمد
image

حجار : الدخول الجامعي بولاية عين تموشنت سيكون "مريح جدا" هذه السنة

كل الطلبة سجلوا أنفسهم و أبدوا رغبتهم في التسجيل  أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار أمس بعين تموشنت أن الدخول الجامعي بهذه الولاية
image

بن مسعود : "الجزائر دولة آمنة من الحدود الى الحدود"

 الموسم السياحي الحالي متميز ..وإجراءات عديدة متخذة للنهوض بالقطاع أكد وزير السياحة و الصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود امس  أن "الجزائر دولة آمنة من الحدود
image

أوريدو تهدي شرائح SIM للسيّاح الوافدين إلى الجزائر

ترحب Ooredoo خلال موسم الاصطياف بالسيّاح الوافدين الى الجزائر وتطلق عملية توزيع شرائح Sim بالمجان للمسافرين على مستوى الحدود البحرية والجوية في كل من الجزائر
image

الجيش الليبي يدفع بتعزيزات عسكرية لتطهير درنة من "الخلايا النائمة"

أكدت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وصول وحدات اللواء 106 مجحفل، والكتيبة 210 مشاة إلى مدينة درنة، للمساعدة في تطهيرها من
image

اليمن: استئناف الصادرات النفطية بعد انقطاع دام 3 سنوات

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء "رضوم" النفطي بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن وزارة
قيم هذا المقال
0