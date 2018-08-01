أوريدو تهدي شرائح SIM للسيّاح الوافدين إلى الجزائر





ترحب Ooredoo خلال موسم الاصطياف بالسيّاح الوافدين الى الجزائر وتطلق عملية توزيع شرائح Sim بالمجان للمسافرين على مستوى الحدود البحرية والجوية في كل من الجزائر العاصمة وهران وقسنطينة وذلك الى غاية 31 اوت 2018.

تسمح هذه العملية للسيّاح، الوطنيين والأجانب، الحاملين لجواز سفر، الضروري لإمضاء عقد الزبون، الاستفادة من شريحة Sim مجانية مع 100 دج كرصيد أولي، مما يمكّنهم البقاء على اتصال مع عائلاتهم وأقاربهم طوال إقامتهم في الجزائر.

يمكن للزبون، إعادة تعبئة رصيده حسب احتياجاته ورغبته والاستفادة من مزايا التعبئة المختارة والعروض السارية. تُنظّم هذه العملية في محطة الجزائر البحرية، ومطار الجزائر الدولي هواري بومدين، وفي مطاري وهران وقسنطينة الدوليين.

بهذه المبادرة، تتيح Ooredoo لضيوف الجزائر فرصة الاستفادة من مزايا الصوت والبيانات الخاصة بعروضها طوال عطلتهم في الجزائر.

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