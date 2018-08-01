عين الدفلى: وضع حدا للصوص المحلات التجارية بمليانة





تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مليانة بولاية عين الدفلى، من فك لغز قضايا سرقة طالت محلات تجارية بوسط مدينة مليانة و توقف ثلاثة فاعلين تترواح أعمارهم بين 19 سنة و22 سنة ينحدرون من ذات المدينة . وقائع القضية تعود إلى الأسبوع المنصرم ، أين تلقت المصلحة الأمنية سالفة الذكر شكوى من أحد الضحايا صاحب كشك متعدد الخدمات إستهدفه المعنيون بالسطو على أربعة هواتف نقالة مختلفة الأنواع إضافة إلى كمية من مادة الشمة و التبغ، على الفور تم مباشرة تحقيق بخصوص القضية مع إطلاق تحريات ميدانية مكنت عناصر الشرطة من تحديد هوية أحد الفاعلين المشتبه فيهم وتوقيفه نهاية الأسبوع المنقضي كما دل التحقيق أن هذا الأخير تورط في القضية رفقة شريكين له في العملية ، كما تبين أن هذا الأخير تورط في قضيتي سرقة إحداهما تمثلت في سرقة طائر حسون من صاحبه و الأخرى الإستيلاء على مبلغ مالي إضافة إلى ثلاثة أقفاص حديدية بها طيور الحسون من محل تجاري عن طريق الكسر . بعد إستكمال الإجراءات القانونية، تم تحرير ملف إجراءات قضائية ضد سالفي الذكر من أجل قضية تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة ، قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مليانة الذي أحال الملف لرئيس قسم الجنح بذات المحكمة أين صدر بشأنهم أمر إيداع

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