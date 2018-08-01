سفيرة أندونيسيا تكشف: إنشاء مجلس أعمال جزائري أندونيسي شهر أكتوبر القادم





أعلنت السفيرة الاندونيسية بالجزائر سفيرا محروسة أنه سيتم إنشاء مجلس أعمال جزائري اندونيسي شهر أكتوبر القادم، وأوضحت السفيرة -في لقاء خصها به والي سعيدة بمقر الولاية لمباحثة فرص الشراكة والاستثمار بالولاية-، أنه يتم التحضير لمسودة اتفاقية لإنشاء هذا المجلس، حيث يرتقب التوقيع عليها بمناسبة المعرض الدولي لجاكرتا "إكسبو إندونيسيا" شهر أكتوبر المقبل، إذ سيسمح مجلس الأعمال الجزائري الاندونيسي بإجراء لقاءات أعمال مباشرة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الاندونيسيين لبناء شراكة بين الطرفين، مضيفة أن مجال التبادل التجاري بين البلدين لصالح الجزائر، حيث استوردت اندونيسيا من الجزائر ما قيمته 335 مليون دولار في حين صدرت للجزائر 220 مليون دولار في سنة 2015 مؤكدة على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في شتى الميادين خاصة مجال تربية المائيات. وأكدت سفيرا أن العمل على تطوير مجالات تدخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالأهمية بمكان في اقتصاديات الدول واندونيسيا تعتبر مثال حي، باعتبار أن هاته الأخيرة (أي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) تساهم بنسبة 50 بالمائة في الدخل القومي الصافي والذي يتجاوز عتبة الــ1000 مليار سنويا الوالي وفي معرض حديثه حول البعد التاريخي للمنطقة، معرجا على العلاقات التي تجمع البلدين، حاول خلال اللقاء تسليط الضوء على المقدرات الطبيعية التي تزخر بها الولاية وكذا الإمكانات الكامنة والغير مستغلة في عديد المجالات الحيوية والنشاطات القابلة لإعادة بعثها من جديد، خاصة في المجال الفلاحي وتربية المواشي، القطاع المنجمي واستغلال المحاجر، الصناعات الميكانيكية ونقل التقنية، مجال السكن والتجهيزات الفندقية معربا عن تشجيعه للنشاطات الناقلة للتقنية لغرض اكتساب الخبرة في مجال المؤسسات المصغرة والمتوسطة، هات الأخيرة والتي نقلت دولة اندونيسيا من مصاف الدول النامية إلى الدولة الرائدة في مجال الصناعات الثقيلة والجد المتطورة داعيا إلى تعميم الشراكة مع مختلف الفاعلين وبالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة، غرفة الفلاحة، مقترحا إبرام توأمة اقتصادية بين مختلف الفاعلين لتطوير النشاطات الاقتصادية في ظل تسهيلات التي توفرها الدولة في مجال الشراكة المختلطة.

عدد القراءات 27 مرة | قراءات اليوم 27 مرة